Вчені зі Школи спорту, фізичних вправ та медичних наук при Університеті Лафборо, що у Великій Британії, підтвердили, що навіть 5 хвилин простих вправ достатньо, щоб позбавитися від бажання випити. А також загалом відчути себе щасливішим.
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Крім цього, мінімальні навантаження також позитивно впливають на настрій та позбавляють занепокоєння.
Що відомо про нове дослідження
- У дослідженні брали участь 60 студентів. Їхній вік складав від 18 до 25 років.
- За допомогою опитувальника ВООЗ їх класифікували як схильних до небезпечної поведінки та залежностей.
- Студентам поставили питання про звички до вживання алкоголю, попросили розповісти про улюблені напої, а потім показали гарний відеоролик про приготування коктейлів, щоб посилити бажання випити (його визначали за допомогою анкет).
Після цього випробуваних розподілили на 3 групи
- Перша – протягом 5 хвилин виконувала серію 45-секундних вправ: присідання, віджимання, стрибки, підтягування тощо.
- Друга сиділа і розфарбовувала картинки протягом 5 хвилин.
- Учасників третьої групи попросили просто провести 5 хвилин мовчки у лабораторії під наглядом наукового співробітника.
Після занять усі студенти відповіли на запитання про алкоголь, настрій та рівень тривожності.
Як виявилося, у першій групі потяг до міцних напоїв був значно слабшим у порівнянні з контрольними. До того ж ці піддослідні мали кращий настрій і менше тривожилися.
Фізичні навантаження викликають безліч психологічних та фізіологічних ефектів, які теоретично можуть нівелювати потяг до алкоголю,
– пояснили вчені.
Студенти, яких просили розфарбовувати картинки, теж відчули себе щасливішими, але на бажання випити творчість не вплинула.
Проблеми з алкоголем у молоді: важливі цифри
Споживання алкоголю неповнолітніми і молодими людьми – серйозна проблема, яка згодом призводить до хронічних захворювань. Наприклад, до раку, хвороби серця, недоумства та діабету, не кажучи вже про психічні розлади та асоціальну поведінку.
Надмірне захоплення спиртними напоями в одних лише Сполучених Штатах Америки спричинило більш ніж 3 500 смертей серед людей, молодших 21 року, за рік.
Як показало дослідження CDC за 2019 рік, лише за місяць:
- 29% учнів старших класів вживали алкоголь;
- 14% "пішли в запій";
- 5% сідали за кермо п'яними;
- 17% їхали з водієм, що був напідпитку.
Хоча чоловіки більш схильні до алкоголізму, але старшокласниці пили частіше за своїх однолітків. Попри те, що рівень споживання спиртного серед молоді в останні десятиліття загалом знижується, до тверезого способу життя надто далеко.
Страждають не лише США: британське дослідження також продемонструвало, що 45 – 69% студентів у Сполученому Королівстві щотижня беруть участь у вечірках з алкоголем.