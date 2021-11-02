Нове дослідження показало, що саме зменшує ​потяг до алкоголю у студентів

Вважається, що потяг до алкоголю – найважливіший чинник, чому виникає ця погана звичка, яка часто має найгірші наслідки. Вчені спробували з'ясувати, як її подолати.

Вчені зі Школи спорту, фізичних вправ та медичних наук при Університеті Лафборо, що у Великій Британії, підтвердили, що навіть 5 хвилин простих вправ достатньо, щоб позбавитися від бажання випити. А також загалом відчути себе щасливішим.

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Крім цього, мінімальні навантаження також позитивно впливають на настрій та позбавляють занепокоєння.

Що відомо про нове дослідження

У дослідженні брали участь 60 студентів. Їхній вік складав від 18 до 25 років.

За допомогою опитувальника ВООЗ їх класифікували як схильних до небезпечної поведінки та залежностей.

Студентам поставили питання про звички до вживання алкоголю, попросили розповісти про улюблені напої, а потім показали гарний відеоролик про приготування коктейлів, щоб посилити бажання випити (його визначали за допомогою анкет).

Після цього випробуваних розподілили на 3 групи

Перша – протягом 5 хвилин виконувала серію 45-секундних вправ: присідання, віджимання, стрибки, підтягування тощо. Друга сиділа і розфарбовувала картинки протягом 5 хвилин. Учасників третьої групи попросили просто провести 5 хвилин мовчки у лабораторії під наглядом наукового співробітника.

Після занять усі студенти відповіли на запитання про алкоголь, настрій та рівень тривожності.

Як виявилося, у першій групі потяг до міцних напоїв був значно слабшим у порівнянні з контрольними. До того ж ці піддослідні мали кращий настрій і менше тривожилися.

Фізичні навантаження викликають безліч психологічних та фізіологічних ефектів, які теоретично можуть нівелювати потяг до алкоголю,

– пояснили вчені.

Студенти, яких просили розфарбовувати картинки, теж відчули себе щасливішими, але на бажання випити творчість не вплинула.

Проблеми з алкоголем у молоді: важливі цифри

Споживання алкоголю неповнолітніми і молодими людьми – серйозна проблема, яка згодом призводить до хронічних захворювань. Наприклад, до раку, хвороби серця, недоумства та діабету, не кажучи вже про психічні розлади та асоціальну поведінку.

Надмірне захоплення спиртними напоями в одних лише Сполучених Штатах Америки спричинило більш ніж 3 500 смертей серед людей, молодших 21 року, за рік.

Як показало дослідження CDC за 2019 рік, лише за місяць:

29% учнів старших класів вживали алкоголь;

14% "пішли в запій";

5% сідали за кермо п'яними;

17% їхали з водієм, що був напідпитку.

Хоча чоловіки більш схильні до алкоголізму, але старшокласниці пили частіше за своїх однолітків. Попри те, що рівень споживання спиртного серед молоді в останні десятиліття загалом знижується, до тверезого способу життя надто далеко.

Страждають не лише США: британське дослідження також продемонструвало, що 45 – 69% студентів у Сполученому Королівстві щотижня беруть участь у вечірках з алкоголем.