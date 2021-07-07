Як вдалось розробити терапію
Вони створили синтетичну дефектну копію SARS-CoV-2, який заважає реальному патогену розмножуватися в організмі. Експерименти показали, що SARS-CoV-2 сприяє реплікації і поширенню створеної в лабораторії синтетичної копії, проте в результаті даної взаємодії реальний збудник гине.
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Ефект досягає внаслідок того, що геном дефектного SARS-CoV-2 працює подібно до паразита. Він використовує в своїх цілях механізм геному оригінального SARS-CoV-2 і тим самим може порушити процес його поширення.
Крім того, коротша довжина геному модифікованих версій дозволяє їм реплікуватись швидше, тим самим активніше витісняти патоген.
Перспектива відкриття
У препринті роботи, команда застосувала наночастинки в якості вектора доставлення препарату в оргнаізм. Такий підхід знизив кількість вірусу на 95% протягом 12 годин.
Додаткові дослідження і доопрацювання терапії дозволять використовувати наш підхід як самопідтримки засоби проти COVID-19,
– зазначив автор роботи Марко Аркетті.
Зараз команда дослідників тестує метод на різних штамах SARS-CoV-2 на клітинах людини. Тому, найближчим часом вчені оголосять про старт клінічних випробувань за участі людей.
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