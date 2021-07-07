Нове лікування коронавірусу знижує вірусне навантаження на 95% всього за добу

Нова терапія SARS-CoV-2 здатна знизити вірусне навантаження модифікованої версії вірусу на 95% за 12 годин. Концепцію самознищення SARS-CoV-2 розробили вчені з Пенсільванського університету.

Як вдалось розробити терапію

Вони створили синтетичну дефектну копію SARS-CoV-2, який заважає реальному патогену розмножуватися в організмі. Експерименти показали, що SARS-CoV-2 сприяє реплікації і поширенню створеної в лабораторії синтетичної копії, проте в результаті даної взаємодії реальний збудник гине.

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Ефект досягає внаслідок того, що геном дефектного SARS-CoV-2 працює подібно до паразита. Він використовує в своїх цілях механізм геному оригінального SARS-CoV-2 і тим самим може порушити процес його поширення.

Крім того, коротша довжина геному модифікованих версій дозволяє їм реплікуватись швидше, тим самим активніше витісняти патоген.

Перспектива відкриття

Створена в лабораторії версія SARS-CoV-2 реплікується втричі швидше, ніж оригінал. На перших етапах експериментів на моделях африканських зелених мавп вірусне навантаження знизилось на 50% за 24 години.

У препринті роботи, команда застосувала наночастинки в якості вектора доставлення препарату в оргнаізм. Такий підхід знизив кількість вірусу на 95% протягом 12 годин.

Додаткові дослідження і доопрацювання терапії дозволять використовувати наш підхід як самопідтримки засоби проти COVID-19,

– зазначив автор роботи Марко Аркетті.

Зараз команда дослідників тестує метод на різних штамах SARS-CoV-2 на клітинах людини. Тому, найближчим часом вчені оголосять про старт клінічних випробувань за участі людей.

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