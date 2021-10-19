Нове відкриття може передбачити смерть пацієнта від COVID-19

Дослідники з Копенгагенського університету представили результати дослідження, які можуть допомоги в боротьбі з коронавірусом. Вчені виявили, що аналіз конкретного білка може передбачити перебіг COVID-19.

Білок, про який мовиться, розміщений на поверхні клітин. Згідно з ним можна визначити, як розвиваються клітини, що є біомаркером для прогнозування хвороби.

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Клітини мають так званий фітнес-статус. Аналізуючи його, ми можемо передбачити госпіталізацію або смерть пацієнтів з COVID-19, потенційно роблячи цей біомаркер раннім інструментом прогнозування, особливо тому, що він може бути виявлений за допомогою звичайного носового COVID-тесту,

– заявив один з дослідників Раджан Гогна.

Якщо статус пристосованості клітини поганий, це вказує на те, що клітина розвивається неналежним чином (або ж вона стара, ненадійна, схильна до хвороб або у неї погано функціонує обмін речовин). Раніше у 2021 році дослідницька група виявила, що пристосованість статусу виражається в так званих вікових білках. Вони розміщені на поверхні клітини й експресуються у двох формах.

В одній формі вони говорять навколишнім клітинам, що їхня клітина в порядку. В іншій формі вони вказують на те, що клітина погано почувається, отже має поганий фітнес-статус. Якщо фітнес-статус клітини невисокий, клітина виходить з ладу і вбивається іншими клітинами.

Як це допоможе в прогнозуванні коронавірусу

Науковці заявили, що експресія квіткового білка може точно передбачити госпіталізацію або смерть пацієнта, а також визначити, у якого пацієнта перебіг хвороби буде легким.

Метод міг передбачити кому потрібна госпіталізація з точністю до 78,7 відсотка. Для пацієнтів з COVID-19, у яких не було серйозної інфекції, прогноз виявився точним і склав 93,9 відсотка,

– розповів доцент і керівник групи Кьон Дже Вон.

Як проводилось дослідження

Дослідники провели патологоанатомічний аналіз інфікованих легеневих тканин померлих пацієнтів з COVID-19, аби визначити біологічну роль квіткових білків при гострому ушкодженні легенів.

Використовуючи зразки з носа, вони провели обсерваційне дослідження, щоб оцінити, чи може експресія білка точно передбачити госпіталізацію або смерть.

Придатність клітин залежить від багатьох речей й не обов'язково змінюється з віком. Вік, звичайно, впливає, але дослідники побачили багато випадків, коли люди у віці 80 років мали дуже хороший фітнес-статус клітин в легенях.

Ми також бачили, як молоді люди вмирають в таких країнах, як Індія, Індонезія і Бразилія. Тому що не тільки вік, а й супутні захворювання впливають на рівень пристосованості клітин як у верхніх, так і в нижніх дихальних шляхах. Також відомо, що сигналізація інсуліну, діабет і гіпертонія грають роль у визначенні пристосованості клітин,

– зауважив Раджан Гогна.

У багатьох країнах рівень вакцинації ще досить низький і головна надія на вчасне та точне лікування пацієнтів. Дослідники сподіваються, що їхнє відкриття допоможе вчасно передбачати перебіг інфекції у хворих з усього світу, що зможе захистити їх від важких наслідків COVID-19.