Новини про коронавірус в Україні 19 вересня

Захворюваність на коронавірус в країні: останні дані

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні зафіксували 3 983 випадки зараження коронавірусом. При цьому кількість госпіталізацій не змінилась. Впродовж минулої доби до лікарень госпіталізували 1 767 людей, тоді як днем раніше – 1 719.

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Окрім цього, за добу 17 вересня зареєстрували 46 летальних випадків. Ще 546 пацієнтів одужали.

Зауважимо, що нині виявили майже удвічі менше хворих, ніж днем раніше – 3 983 проти 6 234. Причиною такого різкого спаду статистики може бути зниження рівня тестування на коронавірус, оскільки впродовж 17 вересня в Україні провели 35 713 досліджень методом ПЛР, а впродовж останньої доби – 23 176.

Загалом учора в країні провели 45 858 COVID-тестів, з них:

методом ПЛР – 23 176,

методом ІФА – 3 982,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 18 700.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 12 471 387 досліджень методом ПЛР.

Загальна статистика захворюваності За весь час пандемії в країні виявили 2 348 381 хворого на COVID-19, 2 230 852 з яких вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 54 875 мешканців країни.

Добовий приріст інфікованих в регіонах: скільки нових випадків виявили

Київ – 161 випадок;

Вінницька область – 113 випадків;

Волинська область – 98 випадків;

Дніпропетровська область – 300 випадків;

Донецька область – 134 випадки;

Житомирська область – 171 випадок;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 123 випадки;

Івано-Франківська область – 127 випадків;

Київська область – 103 випадки;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 64 випадки;

Львівська область – 246 випадків;

Миколаївська область – 112 випадків;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 14 випадків;

Рівненська область – 70 випадків;

Сумська область – 121 випадок;

Тернопільська область – 215 випадків;

Харківська область – 610 випадків;

Херсонська область – 239 випадків;

Хмельницька область – 291 випадок;

Черкаська область – 43 випадки;

Чернівецька область – 219 випадків;

Чернігівська область – 58 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації також знизились

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували всього 58 605 людей. 34 743 реципієнтів отримали першу дозу, а решта 23 862 – другу.

Протягом доби працювали:

433 мобільні бригади,

1 649 пунктів щеплення;

357 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення зробили 6 282 898 мешканців України. 6 282 896 з них отримали першу дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 137 923 (із них двоє зробили першу ін'єкцію за кордоном).

Загалом станом на 19 вересня в Україні провели 11 420 819 щеплень (і першою, і другою дозами).

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

На Київщині після щеплення помер 19-річний студент: обставини з'ясовуються

Джерело: Український гуманітарний інститут

У Київській області невдовзі після щеплення на коронавірус помер 19-річний студент. Остаточна причина смерті буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень. Попередня довідка про причину смерті вказує "Cерцево-легенева недостатність. Набряк легень. Гостра коронарна недостатність".

Днем раніше Зростання рівня госпіталізацій, постковідний синдром у дітей: новини про коронавірус 18 вересня

Новини про коронавірус у світі 19 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 19 вересня по всьому світу зафіксували понад 228 мільйонів хворих на коронавірус, більш ніж 4,6 мільйона з яких, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих від початку пандемії виявили у США – понад 42 мільйона. Загалом COVID-19 забрав життя понад 673 тисяч американців.

Радники уряду США проголосували проти використання третьої дози COVID-вакцини

Джерело: MedicalXpress

Провідні медичні експерти США, які консультують уряд, проголосували проти введення бустерної дози препарату Pfizer. Вони побоюються потенційних побічних ефектів у молодших вікових групах. Але буде сформоване нове питання щодо схвалення третьої дози для людей у віці від 65 років, оскільки лише у цій групі співвідношення ризику і користі сильно розрізняється.

У Росії черговий сплеск COVID-19: смертність значно зросла

Джерело: ТАСС

Число зареєстрованих за минулий тиждень випадків коронавірусу в Росії вперше зросло з середини липня. Натомість показник летальності захворювання збільшився до 2,72%.

Дослідження коронавірусу

Нові штами коронавірусу краще передаються повітрям: як себе захистити

Джерело: Clinical Infectious Diseases

Науковці з Університету Мериленду (США) виявили, що мутація вірусу SARS-CoV-2 робить його заразнішим – він краще переноситься по повітрю. Це дослідження ще раз підкреслює, що маски та респіратори – важлива складова захисту проти COVID-19.

Moderna, Pfizer, J&J: яка вакцина найкраще захищає від госпіталізацій

Джерело: The Hill

Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC) дослідили, яка вакцина найкраще захищає від складного перебігу коронавірусу. Експерти розглянули препарати, які використовують у США: Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson. Виявилось, що Moderna є найефективнішою проти госпіталізації при COVID-19. Але Pfizer і Johnson & Johnson також забезпечують суттєвий захист: