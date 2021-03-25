Нові дані про побічні ефекти від COVID-вакцини: відповідь МОЗ

Станом на 25 березня, в Україні зафіксували 587 легких випадків побічних реакцій на препарат Covishield (AstraZeneca). Всього щеплення препаратом отримали 155 587 українців.

Міністр охорони здоров'я Ігор Іващенко під час брифінгу 25 березня розповів, що передусім йдеться про головний біль, тимчасове підвищення температури, втому.

До теми AstraZeneca оновила ефективність своєї вакцини проти COVID-19

Ще 3 пацієнти, які отримали щеплення, потребували тимчасового нагляду лікарями або надання відповідної медичної допомоги.

Це – передбачені реакції і побічні ефекти застосування вакцин, які тільки доводять те, що вакцина працює, а організм готує імунну відповідь,

– наголосив Іващенко.

Алгоритм дій при розвитку алергічних реакцій

Вакциновані пацієнти, які після щеплення відчувають погіршення самопочуття або стану здоров'я, мають обов'язково звертатися до свого сімейного лікаря або до закладу, в якому провакцинувалися.

Тоді медпрацівники закладу мають повідомити Державний експертний центр про побічну дію внаслідок вакцинації.

Перші 30 хвилин після вакцинації людина повинна перебувати під наглядом лікарів, які робили ін’єкцію.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу