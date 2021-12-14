Нові експериментальні ліки ефективно лікують шизофренію

У людей із шизофренією з'явилася надія на реінтеграцію у суспільство та покращення якості життя.

Так, вчені виявили білок у центральній нервовій системі, відомий як mGlu1, як потенційну мішень для нових методів лікування шизофренії. А нові експериментальні ліки в доклінічних моделях призвели до значних результатів – знижували симптоми хвороби.

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Як зараз лікують шизофренію

Сьогодні в терапії шизофренії застосовують нейролептики. Вони націлені на зниження галюцинацій та марення. Проте інші симптоми ці препарати не можуть скоригувати, зокрема такі:

соціальну ізоляцію;

відсутність мотивації;

когнітивні дефіцити.

Все може змінитися

Вчені із Університету Вандербільда ​​(США) відкрили білок mGlu1 у центральній нервовій системі. Він виявився перспективною мішенню у лікуванні шизофренії.

Вважається, що шизофренія виникає, коли порушується активність префронтальної кори – інтернейрони стають дисфункціональними та перестають регулювати активність нейронів.

У пошуках нової мішені вчені прагнули модулювати активність цих клітин і виявили mGlu1 як важливий перемикач.

Подальші дослідження привели їх до з'єднання РАМ (позитивного алостеричного модулятора), яке могло посилити mGlu1.

Використовуючи РАМ на моделях мишей, ученим вдалося посилити активність mGlu1 та вибірково збільшити активність специфічних гальмівних інтернейронів.

Важливо те, що характерні симптоми шизофренії у тварин зникли.

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Як допомогли нові ліки

Наприклад, терапія повертала дефіцит робочої пам'яті. Хоча зараз це не вдається скоригувати у людей, які страждають цим захворюванням.

Тепер вчені мають намір оцінити ефективність та безпеку РАМ у довгостроковій перспективі. На їхню думку, експериментальна терапія відкриває нові можливості для людей з шизофренією.