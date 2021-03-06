Нові карантинні зони: Київ у помаранчевій, 4 регіони – у червоній

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило новий перелік зон адаптивного карантину. Згідно з ним, Київ потрапив до помаранчевої зони.

МОЗ оновило карантинне зонування

Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що в суботу відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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До червоної зони віднесли такі області:

Закарпатську, Житомирську, Івано-Франківську, Чернівецьку.

Яка захворюваність у цих регіонах?

На Закарпатті складна ситуація, місцеві лікарні перезавантажені хворими, впродовж минулої доби інфікувалися 665 людей.

У Житомирській області – рекордний по Україні добовий приріст хворих – 749.

В Івано-франківській області ситуація теж складна – 676 пацієнтів впродовж доби.

На Буковині знову фіксують значний ріс захворюваності – від учора інфікувалися 522 людини.

У помаранчевій зоні опинилися області:

Київська Вінницька, Донецька, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька

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У помаранчевій зоні не вводитимуть додаткові обмеження — вона є лише попереджувальною для переходу до червоної.

Решта регіонів України залишаються в жовтій зоні карантину.

Показники кожної області / Фото скриншот рішення МОЗ

Пояснення карантинного зонування

Помаранчева зона критерії:

епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено;

лікарняні ліжка для хворих на коронавірусну інфекцію завантажені більше, ніж на 65%;

протягом семи днів кількість тестувань на коронавірус була меншою, ніж 300 на 100 тис. населення;

протягом семи днів кількість госпіталізацій перевищує 60 на 100 тис. населення.

коефіцієнт виявлення COVID-19 більше за 20%;

загальне число госпіталізацій зросло більше, ніж на 50% за тиждень.

Червона зона карантину

Червону зону МОЗ може ввести в тому випадку, якщо впродовж 3 днів поспіль в регіоні зберігаються хоча б 2 з критеріїв помаранчевої зони карантину, зазначених вище.

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Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу