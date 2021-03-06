Нові карантинні зони: Київ у помаранчевій, 4 регіони – у червоній

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило новий перелік зон адаптивного карантину. Згідно з ним, Київ потрапив до помаранчевої зони.
МОЗ оновило карантинне зонування
Раніше міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив, що в суботу відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
До теми Важких хворих не лікуватимуть: медик про захворюваність на Закарпатті
До червоної зони віднесли такі області:
- Закарпатську,
- Житомирську,
- Івано-Франківську,
- Чернівецьку.
Яка захворюваність у цих регіонах?
- На Закарпатті складна ситуація, місцеві лікарні перезавантажені хворими, впродовж минулої доби інфікувалися 665 людей.
- У Житомирській області – рекордний по Україні добовий приріст хворих – 749.
- В Івано-франківській області ситуація теж складна – 676 пацієнтів впродовж доби.
- На Буковині знову фіксують значний ріс захворюваності – від учора інфікувалися 522 людини.
У помаранчевій зоні опинилися області:
- Київська
- Вінницька,
- Донецька,
- Запорізька,
- Київська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Тернопільська,
- Хмельницька
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У помаранчевій зоні не вводитимуть додаткові обмеження — вона є лише попереджувальною для переходу до червоної.
Решта регіонів України залишаються в жовтій зоні карантину.
Показники кожної області / Фото скриншот рішення МОЗ
Пояснення карантинного зонування
Помаранчева зона критерії:
- епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищено;
- лікарняні ліжка для хворих на коронавірусну інфекцію завантажені більше, ніж на 65%;
- протягом семи днів кількість тестувань на коронавірус була меншою, ніж 300 на 100 тис. населення;
- протягом семи днів кількість госпіталізацій перевищує 60 на 100 тис. населення.
- коефіцієнт виявлення COVID-19 більше за 20%;
- загальне число госпіталізацій зросло більше, ніж на 50% за тиждень.
Червона зона карантину
Червону зону МОЗ може ввести в тому випадку, якщо впродовж 3 днів поспіль в регіоні зберігаються хоча б 2 з критеріїв помаранчевої зони карантину, зазначених вище.
Довідка
! Уряд продовжив карантин в Україні до 30 квітня. З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин.
Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу