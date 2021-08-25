Гормон, який контролює рівень апетиту

Розробка нового препарату базується на даних 2016 року, коли вчені виявили вплив гормону аспрозину на апетит і рівень глюкози в крові. З невідомих наразі причин підвищений аспрозин може бути у пацієнтів з метаболічним синдромом, що в результаті призводить до посилення почуття голоду, підвищення маси тіла і рівня глюкози в крові. І навпаки, низький рівень аспрозин знижує ці показники.

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Вчені встановили, що можна порушити цей взаємозв'язок і нейтралізувати аспрозин за допомогою антитіл.

Три ключові показники метаболічного синдрому:

сильний апетит;

високий індекс маси тіла;

підвищений рівень глюкози.

За допомогою антитіл, тобто нейтралізувавши аспрозин вчені змогли скоригувати усі три індикатори.

Безпечність потенційної терапії

Терапію протестували на трьох різних моделях метаболічного синдрому і позитивний ефект був однаковим.

Після лікування антитілами миші їли менше, втрачали вагу, а рівень глюкози в крові нормалізувався,

– резюмували автори дослідження.

Вчені також заявили, що таке лікування має великий потенціал і для людини, оскільки механізм працює у людей аналогічним чином.

Зараз вони вдосконалюють препарат і працюють над зниженням дозування, щоб попередити ризики побічних ефектів.