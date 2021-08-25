Нові ліки проти ожиріння: ефективні проти трьох ключових чинників хвороби
Джерело:New Atlas
Експериментальна терапія на основі антитіл потенційно є ефективною проти ожиріння і метаболічного синдрому у людей. Новий препарат пригнічує апетит, знижує вагу, а також нормалізує рівень глюкози.
Гормон, який контролює рівень апетиту
Розробка нового препарату базується на даних 2016 року, коли вчені виявили вплив гормону аспрозину на апетит і рівень глюкози в крові. З невідомих наразі причин підвищений аспрозин може бути у пацієнтів з метаболічним синдромом, що в результаті призводить до посилення почуття голоду, підвищення маси тіла і рівня глюкози в крові. І навпаки, низький рівень аспрозин знижує ці показники.
До теми Головний тригер серцево-судинних захворюваньВчені встановили, що можна порушити цей взаємозв'язок і нейтралізувати аспрозин за допомогою антитіл.
Три ключові показники метаболічного синдрому:
- сильний апетит;
- високий індекс маси тіла;
- підвищений рівень глюкози.
За допомогою антитіл, тобто нейтралізувавши аспрозин вчені змогли скоригувати усі три індикатори.
Безпечність потенційної терапії
Терапію протестували на трьох різних моделях метаболічного синдрому і позитивний ефект був однаковим.
Після лікування антитілами миші їли менше, втрачали вагу, а рівень глюкози в крові нормалізувався,
– резюмували автори дослідження.
Вчені також заявили, що таке лікування має великий потенціал і для людини, оскільки механізм працює у людей аналогічним чином.
Зараз вони вдосконалюють препарат і працюють над зниженням дозування, щоб попередити ризики побічних ефектів.