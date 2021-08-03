Нові ліки захищають від сліпоти при діабеті

Вчені отримали перші успішні доклінічні результати тестування препаратів, які усувають дві основні патології, які провокують сліпоту. Наразі вчені планують удосконалити лікування, а тоді протестують його за участі людей.

Які результати отримали вчені

Розробляючи препарат для лікування захворювань очей китайські вчені прагнули знайти рішення для мільйонів пацієнтів різного віку. У дослідженні на моделях тварин нова терапія скоротила ушкодження при захворюваннях очей на 95%.

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Перспектива терапії у випадку діабету

Близько 50 мільйонів людей похилого віку живе з віковою дегенерацією жовтої плями, а близько 415 мільйонів людей мають ризики розвитку сліпоти внаслідок прогресування діабету.

Наразі подібні патології лікують шляхом придушення фактору росту ендотелію судин (VEGF), водночас близько 40 – 60% пацієнтів не отримують бажаного ефекту на терапію.

Тепер вчені зосередилися не лише на дії антитіл, тепер терапія має також протизапальний ефект.

Тестування лікування на моделях тварин скоротило обсяги поразок на 95%.

Ефективність була чудовою. Тепер ми сподіваємося перетворити метод в нову терапію для людини,

– прокоментував Юй.

Вчені сподіваються, що лікування принесе велику користь для людей з віковою дегенерацією жовтої плями і діабетичною ретинопатією, оскільки дозволить поліпшити зір і запобігти сліпоті.

Чому хворі на діабет ризикують втратити зір

Основна причина втрати зору при цукровому діабеті – специфічне ураження нервової оболонки ока (сітківки), стан називають діабетичною ретинопатією.

Річ у тім, що в середині ока, на сітківці багато мікросудин, які живлять нервові клітини. При діабеті – в судинах змінюється структура стінки, стан і функції судин погіршуються.

Стан є прогресуючим – пошкодження дрібних судин (мікроангіопатія) викликає спочатку непомітне пошкодження сітківки ока, але згодом може призвести до сліпоти.