Про який препарат мова

У дослідженні взяли участь 40 пацієнтів, з яких 22 отримували опаганіб разом зі стандартною терапією (дексаметазон і / або ремдесивір), а решта 18 пацієнтів отримували тільки стандартне лікування. В першу чергу, вчені оцінювали, як швидко терапія скоротить перебування на штучній вентиляції легенів.

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Результати випробувань

Спостереження показали, що 50% з групи учасників, які приймали препарат опаганіб не потребували ШВЛ уже до 14 дня лікування, а в групі плацебо цих результатів досягли лише 22% учасників.

Опаганіб також скорочував тривалість хвороби: 86% пацієнтів з першої групи виписали з лікарні через 2 тижні, в той час, як від часу застосування стандартного лікування цього досягли лише 56% хворих.

Вчені також зазначили хорошу переносимість опаганібу, побічних ефектів не зареєстрували.

У найближчі тижні з'явиться набагато більше даних і ми могли б домогтися більшого прогресу в забезпеченні доступу до терапії,

– прокоментували дослідження автори.

Перспектива застосування нової терапії

Фінальні результати будуть включати дані про застосування опаганібу серед 475 учасників.

На думку авторів, опаганіб повинен показати ефективність і проти варіантів SARS-CoV-2, тому його схвалення для лікування важкохворих пацієнтів з COVID-19 має значно поліпшити ситуацію в лікарнях.