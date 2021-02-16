Нові ліки знижують ризик серцевих ускладнень серед пацієнтів з COVID-19
Препарат, який зазвичай використовують при серцевій недостатності, здатний покращити стан пацієнтів з COVID-19. Зокрема, ліки покращують симптоми, пов'язані з синдромом постуральної ортостатичної тахікардії (POTS).
Джерело:MedicalPress
Що відомо про синдром постуральної ортостатичної тахікардії
POTS – це складне виснажливе захворювання, яке впливає на вегетативну нервову систему організму, викликаючи прискорене серцебиття, і є, як з’ясували вчені, є одним із наслідків COVID-19.
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Суть дослідження
Дослідники вивчали препарат івабрадін і його вплив на частоту серцевих скорочень, якість життя і рівні норадреналіну в плазмі у людей.
У плазмі крові він використовується для вимірювання активності симпатичної нервової системи.
Про який препарат йде мова
Івабрадін – новий агент, схвалений FDA для лікування серцевої недостатності, але, беручи до уваги механізм його дії, ми думали, що він може бути корисний для пацієнтів з POTS, оскільки він знижує частоту серцевих скорочень, не впливаючи на кров'яний тиск,
– зауважила Пем Тауб, доктор медицини, кардіолог з відділення серцево-судинної системи.
Суть дії препарату у випадку COVID-19
За словами Пем Тауб, завдяки препарату можна знизити частоту серцевих скорочень, а відтак полегшити стан пацієнтів з POTS.
До дослідження ці пацієнти жили з підвищеною частотою серцевих скорочень від 100 до 115 ударів на хвилину в положенні стоячи. Після прийому івабрадіну двічі на день впродовж одного місяця частота серцевих скорочень в положенні стоячи значно знизилася, до 77 ударів за хвилину в порівнянні з групою плацебо,
– зауважили дослідники.
Дослідники також відзначили, що івабрадін добре переноситься без значних побічних ефектів, тоді як інші препарати, які використовуються для зниження частоти серцевих скорочень, такі як бета-блокатори, можуть викликати втому і зниження артеріального тиску.
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