Нові ліки знижують ризик серцевих ускладнень серед пацієнтів з COVID-19

Препарат, який зазвичай використовують при серцевій недостатності, здатний покращити стан пацієнтів з COVID-19. Зокрема, ліки покращують симптоми, пов'язані з синдромом постуральної ортостатичної тахікардії (POTS).

Що відомо про синдром постуральної ортостатичної тахікардії

POTS – це складне виснажливе захворювання, яке впливає на вегетативну нервову систему організму, викликаючи прискорене серцебиття, і є, як з’ясували вчені, є одним із наслідків COVID-19.

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Суть дослідження

Дослідники вивчали препарат івабрадін і його вплив на частоту серцевих скорочень, якість життя і рівні норадреналіну в плазмі у людей.

У плазмі крові він використовується для вимірювання активності симпатичної нервової системи.

Про який препарат йде мова

Івабардін – що це за препарат? Івабардін – препарат, що знижує частоту серцевих скорочень, впливає безпосередньо на синусовий вузол. Не діє на внутрішньосерцеву провідність і скоротливість. Лікарський засіб призначають хворим, не переносить бета–блокатори. Препарати протиаритмічної дії не призначені для самостійного лікування. Їх необхідно добирати та приймати індивідуально, враховуючи численні протипоказання і побічні ефекти.

В учасників дослідження виявили зниження частоти серцевих скорочень, поліпшення симптомів і загальної якості життя через місяць після приймання препарату.

Івабрадін – новий агент, схвалений FDA для лікування серцевої недостатності, але, беручи до уваги механізм його дії, ми думали, що він може бути корисний для пацієнтів з POTS, оскільки він знижує частоту серцевих скорочень, не впливаючи на кров'яний тиск,

– зауважила Пем Тауб, доктор медицини, кардіолог з відділення серцево-судинної системи.

Суть дії препарату у випадку COVID-19

За словами Пем Тауб, завдяки препарату можна знизити частоту серцевих скорочень, а відтак полегшити стан пацієнтів з POTS.

Деталі дослідження:

Участь брали 22 пацієнти, середній вік яких становив 32 роки. Кожен учасник пройшов перевірку в кардіологічних клініках Каліфорнійського університету в Сан-Дієго з 2018 по 2020 рік.

Використовували рандомізований, подвійний сліпий, плацебо-контрольований перехресний метод, в якому пацієнти починали приймати івабрадін або плацебо впродовж одного місяця, а лікарі не знали, хто який препарат приймає.

До дослідження ці пацієнти жили з підвищеною частотою серцевих скорочень від 100 до 115 ударів на хвилину в положенні стоячи. Після прийому івабрадіну двічі на день впродовж одного місяця частота серцевих скорочень в положенні стоячи значно знизилася, до 77 ударів за хвилину в порівнянні з групою плацебо,

– зауважили дослідники.

Дослідники також відзначили, що івабрадін добре переноситься без значних побічних ефектів, тоді як інші препарати, які використовуються для зниження частоти серцевих скорочень, такі як бета-блокатори, можуть викликати втому і зниження артеріального тиску.