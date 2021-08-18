Нові меню у школах: Кабмін встановив перехідний період для нововведень

Кабінет міністрів України встановив перехідний період впровадження нових норм харчування в школах та дитячих садках. Він триватиме до кінця 2021 року.

Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні в середу, 18 серпня. Це означає, що вводити нове шкільне меню в школах почнуть вже з 1 вересня 2021 року.

До теми Нове шкільне меню з 1 вересня не для всіх: МОН встановлює перехідний період

Тоді ж набувають чинності нові норми харчування. Втім, корисні страви з'являться не одночасно в усіх закладах освіти.

Для чого потрібен перехідний період

Як вказано у пояснювальній записці, введення перехідного періоду допоможе уникнути судових позовів. Вони могли б виникнути через розірвання контрактів на постачання їжі до освітніх закладів.

Також, щоб уникнути труднощів з організацією закупівель харчових продуктів та послуг з харчування.

Згідно з постановою, також встановлять мораторій на застосування штрафних санкцій за результатами перевірок, в разі порушення вимог норм харчування. Їх проводитимуть до 1 січня 2022 року.

Передісторія

24 березня Кабінет міністрів затвердив нові норми та порядок харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Відтепер у стравах для дітей обмежать використання цукру, солі та інших спецій. Натомість учні споживатимуть більше фруктів, овочів та риби.

Також днями уряд виділив додаткові кошти на реформу шкільного харчування – майже 400 мільйонів гривень.