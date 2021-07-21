Зокрема, у цьому може допомогти використання або універсальних клітин-попередників мієлоїдів, або розширеної трансплантації пуповинної крові. Співавторкою досліджень є Ольга Франкфурт – докторка медичних наук, доцентка кафедри гематології та онкології.

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За її словами, ці експериментальні методи лікування можуть зменшити кількість інфекцій серед вразливих пацієнтів.

Інфекції є серйозним ризиком для хворих, тому будь-який метод їхнього зменшення буде цінним,

– сказала Франкфурт.

Чим "корисні" мієлоїдні клітини-попередники

Вчені спостерігали за 160 пацієнтами. Вони виявили, що ці універсальні клітини-попередники мієлоїдних клітин допомогли:

зменшити випадки лихоманки;

менше застосовувати антибактеріальних та протигрибкових препаратів;

проводити менше днів у лікарні для хворих.

А також вони збільшили вироблення тих клітин, які борються з інфекцією, у пацієнтів, які отримують хімієтерапію гострого мієлоїдного лейкозу.

"Мене дуже вражає те, що кількість випадків лихоманки стало менше. А менше днів госпіталізації також може покращити якість життя пацієнтів та зменшити фінансове навантаження", – наголосила науковиця.

Гострий мієлоїдний лейкоз – що це? Його ще називають гострим мієлобластним лейкозом чи лейкемією (ГМЛ). Це гетерогенна група онкологічних захворювань людини, що виникають у результаті мутації протоонкогенів у мієлоїдній лінії кровотворних клітин. Тобто, рак крові.

Власне, як наголошують вчені, хімієтерапія зменшує кількість лейкоцитів, чим збільшує ризик зараження. Хоча пацієнти отримують антибіотики, лихоманка та інфекції є серйозною причиною для занепокоєння.

Лихоманка викликає інфекційну обробку, і це є стресом для пацієнта,

– сказала Франкфурт.

Пуповинна кров

Також новий метод трансплантації одиниці пуповинної крові (зазвичай для дорослих потрібно дві одиниці) може зменшити ризик зараження та скоротити тривалість перебування в лікарні для хворих на лейкемію. Однак її може бути складно отримати пацієнтам, які не мають донора. А ця нова методика полегшить її постачання та пришвидшить трансплантацію.

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Головні висновки медиків

Ці результати свідчать про те, що клітини-попередники мієлоїдів можуть запропонувати новий варіант зменшення інфекцій у пацієнтів з лейкемією, які проходять інтенсивну хімієтерапію.

Вчені сподіваються продовжити це дослідження, щоб остаточно продемонструвати ефективність лікування.