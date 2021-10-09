Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 15 908 людей. До лікарень госпіталізували 3 571 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 250 пацієнтів. Натомість одужали 5 364 людини.

Днем раніше Посилення карантину у Львові, наслідки Pfizer і Moderna: новини про коронавірус 8 жовтня

За добу лабораторії здійснили 106 029 тестувань на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 53 313

методом ІФА – 10 132

експрес-тестами – 42 584

Загальна статистика Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 529 913 випадки захворювання. Станом на 9 жовтня одужало – 2 287 846 людей. Жертвами коронавірусу стали 58 331 мешканці країни.

Захворюваність на коронавірус в областях:

м. Київ – 863 випадки;

Вінницька область – 243 випадки;

Волинська область – 328 випадків;

Дніпропетровська область – 1291 випадок;

Донецька область – 1080 випадків;

Житомирська область – 622 випадки;

Закарпатська область – 195 випадків;

Запорізька область – 773 випадки;

Івано-Франківська область – 334 випадки;

Київська область – 676 випадків;

Кіровоградська область – 107 випадків;

Луганська область – 480 випадків;

Львівська область – 1177 випадків;

Миколаївська область – 333 випадки;

Одеська область – 1310 випадків;

Полтавська область – 376 випадків;

Рівненська область – 492 випадки;

Сумська область – 702 випадки;

Тернопільська область – 444 випадки;

Харківська область – 974 випадки;

Херсонська область – 709 випадків;

Хмельницька область – 646 випадків;

Черкаська область – 553 випадки;

Чернівецька область – 688 випадків;

Чернігівська область – 512 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Впродовж доби п'ятниці проти коронавірусу вакцинували ще 148 735 людей, зокрема, першу дозу отримали 73 961 людина ще 74 774 людини отримали другу дозу, а відтак завершили вакцинацію.

Протягом доби працювали:

962 мобільні бригади,

3 153 пункти щеплення;

350 центрів вакцинації.

Загалом в Україні уже вакциновано 7 495 413 людей: з них принаймні одну дозу отримали – 7 495 411 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 578 790 щеплень.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

15 областей мають перевищені показники помаранчевої зони

Джерело: МОЗ

Станом на 9 жовтня показники поширення коронавірусної хвороби перевищені у 15 областях. Вони відповідають помаранчевому рівню епідемічної небезпеки. Водночас усі регіони України наразі перебувають у жовтій карантинній зоні.

15 областей мають перевищені показники госпіталізацій

Так, високі показники госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, які відповідають показникам помаранчевої зони, мають області:

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Луганська

Львівська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Чернівецька

Київська

Додамо, що Київська область потрапила у список областей помаранчевого рівня сьогодні вперше. Водночас Одеська область, яка ще вчора була помаранчевою, сьогодні вже відповідає показникам жовтої зони.

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус зафіксували в Чернівецькій, Луганській області, Херсонській, та Харківській областях.

Показники карантинних зон 9 жовтня / Інфографіка МОЗ

Восени ситуація може бути гіршою, ніж навесні, – епідеміолог

Джерело: РБК

В Україні спрогнозували погіршення ситуації з коронавірусом восени, у порівнянні з весною. Щоб уникнути зростання захворюваності, важливе роль відіграватимуть карантинні заходи та темпи вакцинації.

Детально Осіння хвиля коронавірусу може бути сильнішою

Новини про коронавірус у світі 9 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Загалом у світі виявили понад 237 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Від початку пандемії найбільше хворих виявили в США – більш ніж 44 мільйони. Померли від ускладнень коронавірусу щонайменше 712 тисяч американців.

Наступними за кількістю хворих на COVID-19 йдуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.

Добова захворюваність на коронавірус в Росії наблизилась до абсолютного максимуму

Джерело: Интерфакс

У Росії за минулу добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19 за весь час пандемії – 968 людей. Всього за добу в Росії підтвердили 29 362 випадки коронавірусу – це майже максимальні показники за всю пандемію, які зафіксували 24 грудня 2020 року, тоді добовий приріст становив 29 935 випадків.

Найбільше смертей від коронавірусу за добу в Москві – 70, у Петербурзі – 61, у Свердловській області – 48.

У Москві за добу зареєстрували стрибок захворюваності з 4 594 у п'ятницю до 6 001 випадку в суботу – це максимальна кількість інфікувань з 9 липня.

У США сплеск небезпечного синдрому після Дельти серед дітей

Джерело: ABC News

В США попередили про збільшення кількості випадків мультисистемного запального синдрому у дітей, який виникає після захворювання штамом коронавірусу Дельта.

Мультисистемний запальний синдром – що це? Мультисистемний запальний синдром (MIS-C) – це рідкісний стан, при якому уражаються різні частини тіла, зокрема серце, легені, нирки, мозок, і шкіру. Також можуть розвиватись запалення очей або органів шлунково-кишкового тракту. Мультисистемний запальний синдром найчастіше з'являється через 4 – 6 тижнів після інфікування COVID-19.

Наразі у США зареєстрували 46 підтверджених випадків смерті від MIS-C і 5 217 підтверджених випадків захворюваності MIS-C.

При цьому близько 61% зареєстрованих випадків захворювання відбулися у дітей латиноамериканського походження або чорношкірих. Також наголошується, що найчастіше із захворюванням стикаються діти віком від 6 до 11 років.

Підтвердили нові побічні ефекти від вакцин Johnson & Johnson та AstraZeneca

Джерело: EMA

Комітет з безпеки медикаментів Європейського агентства лікарських засобів (EMA) підтвердив рідкісну ймовірність побічних ефектів вакцин виробництва Johnson & Johnson і AstraZeneca.

Побічні ефекти можливі протягом місяця після вакцинації цими препаратами. Однак регулятор наголосив, що переваги вакцинації перевищують можливі ризики.