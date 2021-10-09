Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 15 908 людей. До лікарень госпіталізували 3 571 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 250 пацієнтів. Натомість одужали 5 364 людини.

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За добу лабораторії здійснили 106 029 тестувань на виявлення коронавірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 53 313
  • методом ІФА – 10 132
  • експрес-тестами – 42 584

Захворюваність на коронавірус в областях:

  • м. Київ – 863 випадки;
  • Вінницька область – 243 випадки;
  • Волинська область – 328 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1291 випадок;
  • Донецька область – 1080 випадків;
  • Житомирська область – 622 випадки;
  • Закарпатська область – 195 випадків;
  • Запорізька область – 773 випадки;
  • Івано-Франківська область – 334 випадки;
  • Київська область – 676 випадків;
  • Кіровоградська область – 107 випадків;
  • Луганська область – 480 випадків;
  • Львівська область – 1177 випадків;
  • Миколаївська область – 333 випадки;
  • Одеська область – 1310 випадків;
  • Полтавська область – 376 випадків;
  • Рівненська область – 492 випадки;
  • Сумська область – 702 випадки;
  • Тернопільська область – 444 випадки;
  • Харківська область – 974 випадки;
  • Херсонська область – 709 випадків;
  • Хмельницька область – 646 випадків;
  • Черкаська область – 553 випадки;
  • Чернівецька область – 688 випадків;
  • Чернігівська область – 512 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Впродовж доби п'ятниці проти коронавірусу вакцинували ще 148 735 людей, зокрема, першу дозу отримали 73 961 людина ще 74 774 людини отримали другу дозу, а відтак завершили вакцинацію.

Протягом доби працювали:

  • 962 мобільні бригади,
  • 3 153 пункти щеплення;
  • 350 центрів вакцинації.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

15 областей мають перевищені показники помаранчевої зони

Джерело: МОЗ

Станом на 9 жовтня показники поширення коронавірусної хвороби перевищені у 15 областях. Вони відповідають помаранчевому рівню епідемічної небезпеки. Водночас усі регіони України наразі перебувають у жовтій карантинній зоні.

15 областей мають перевищені показники госпіталізацій

Так, високі показники госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, які відповідають показникам помаранчевої зони, мають області:

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Житомирська
  • Запорізька
  • Луганська
  • Львівська
  • Полтавська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Херсонська
  • Хмельницька
  • Чернівецька
  • Київська

Додамо, що Київська область потрапила у список областей помаранчевого рівня сьогодні вперше. Водночас Одеська область, яка ще вчора була помаранчевою, сьогодні вже відповідає показникам жовтої зони.

Показники карантинних зон 9 жовтня / Інфографіка МОЗ

Восени ситуація може бути гіршою, ніж навесні, – епідеміолог

Джерело: РБК

В Україні спрогнозували погіршення ситуації з коронавірусом восени, у порівнянні з весною. Щоб уникнути зростання захворюваності, важливе роль відіграватимуть карантинні заходи та темпи вакцинації.

Детально Осіння хвиля коронавірусу може бути сильнішою

Новини про коронавірус у світі 9 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Загалом у світі виявили понад 237 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Від початку пандемії найбільше хворих виявили в США – більш ніж 44 мільйони. Померли від ускладнень коронавірусу щонайменше 712 тисяч американців.

Наступними за кількістю хворих на COVID-19 йдуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.

Добова захворюваність на коронавірус в Росії наблизилась до абсолютного максимуму

Джерело: Интерфакс

У Росії за минулу добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19 за весь час пандемії – 968 людей. Всього за добу в Росії підтвердили 29 362 випадки коронавірусу – це майже максимальні показники за всю пандемію, які зафіксували 24 грудня 2020 року, тоді добовий приріст становив 29 935 випадків.

Найбільше смертей від коронавірусу за добу в Москві – 70, у Петербурзі – 61, у Свердловській області – 48.

У Москві за добу зареєстрували стрибок захворюваності з 4 594 у п'ятницю до 6 001 випадку в суботу – це максимальна кількість інфікувань з 9 липня.

У США сплеск небезпечного синдрому після Дельти серед дітей

Джерело: ABC News

В США попередили про збільшення кількості випадків мультисистемного запального синдрому у дітей, який виникає після захворювання штамом коронавірусу Дельта.

Мультисистемний запальний синдром – що це?
Мультисистемний запальний синдром (MIS-C) – це рідкісний стан, при якому уражаються різні частини тіла, зокрема серце, легені, нирки, мозок, і шкіру. Також можуть розвиватись запалення очей або органів шлунково-кишкового тракту.
Мультисистемний запальний синдром найчастіше з'являється через 4 – 6 тижнів після інфікування COVID-19.

Наразі у США зареєстрували 46 підтверджених випадків смерті від MIS-C і 5 217 підтверджених випадків захворюваності MIS-C.

При цьому близько 61% зареєстрованих випадків захворювання відбулися у дітей латиноамериканського походження або чорношкірих. Також наголошується, що найчастіше із захворюванням стикаються діти віком від 6 до 11 років.

Підтвердили нові побічні ефекти від вакцин Johnson & Johnson та AstraZeneca

Джерело: EMA

Комітет з безпеки медикаментів Європейського агентства лікарських засобів (EMA) підтвердив рідкісну ймовірність побічних ефектів вакцин виробництва Johnson & Johnson і AstraZeneca.

Побічні ефекти можливі протягом місяця після вакцинації цими препаратами. Однак регулятор наголосив, що переваги вакцинації перевищують можливі ризики.