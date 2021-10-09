Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 15 908 людей. До лікарень госпіталізували 3 571 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 250 пацієнтів. Натомість одужали 5 364 людини.
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За добу лабораторії здійснили 106 029 тестувань на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 53 313
- методом ІФА – 10 132
- експрес-тестами – 42 584
Захворюваність на коронавірус в областях:
- м. Київ – 863 випадки;
- Вінницька область – 243 випадки;
- Волинська область – 328 випадків;
- Дніпропетровська область – 1291 випадок;
- Донецька область – 1080 випадків;
- Житомирська область – 622 випадки;
- Закарпатська область – 195 випадків;
- Запорізька область – 773 випадки;
- Івано-Франківська область – 334 випадки;
- Київська область – 676 випадків;
- Кіровоградська область – 107 випадків;
- Луганська область – 480 випадків;
- Львівська область – 1177 випадків;
- Миколаївська область – 333 випадки;
- Одеська область – 1310 випадків;
- Полтавська область – 376 випадків;
- Рівненська область – 492 випадки;
- Сумська область – 702 випадки;
- Тернопільська область – 444 випадки;
- Харківська область – 974 випадки;
- Херсонська область – 709 випадків;
- Хмельницька область – 646 випадків;
- Черкаська область – 553 випадки;
- Чернівецька область – 688 випадків;
- Чернігівська область – 512 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації проти COVID-19
Впродовж доби п'ятниці проти коронавірусу вакцинували ще 148 735 людей, зокрема, першу дозу отримали 73 961 людина ще 74 774 людини отримали другу дозу, а відтак завершили вакцинацію.
Протягом доби працювали:
- 962 мобільні бригади,
- 3 153 пункти щеплення;
- 350 центрів вакцинації.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
15 областей мають перевищені показники помаранчевої зони
Джерело: МОЗ
Станом на 9 жовтня показники поширення коронавірусної хвороби перевищені у 15 областях. Вони відповідають помаранчевому рівню епідемічної небезпеки. Водночас усі регіони України наразі перебувають у жовтій карантинній зоні.
15 областей мають перевищені показники госпіталізацій
Так, високі показники госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, які відповідають показникам помаранчевої зони, мають області:
- Дніпропетровська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Луганська
- Львівська
- Полтавська
- Рівненська
- Сумська
- Тернопільська
- Харківська
- Херсонська
- Хмельницька
- Чернівецька
- Київська
Додамо, що Київська область потрапила у список областей помаранчевого рівня сьогодні вперше. Водночас Одеська область, яка ще вчора була помаранчевою, сьогодні вже відповідає показникам жовтої зони.
Показники карантинних зон 9 жовтня / Інфографіка МОЗ
Восени ситуація може бути гіршою, ніж навесні, – епідеміолог
Джерело: РБК
В Україні спрогнозували погіршення ситуації з коронавірусом восени, у порівнянні з весною. Щоб уникнути зростання захворюваності, важливе роль відіграватимуть карантинні заходи та темпи вакцинації.
Детально Осіння хвиля коронавірусу може бути сильнішою
Новини про коронавірус у світі 9 жовтня
Поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Загалом у світі виявили понад 237 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.
Від початку пандемії найбільше хворих виявили в США – більш ніж 44 мільйони. Померли від ускладнень коронавірусу щонайменше 712 тисяч американців.
Наступними за кількістю хворих на COVID-19 йдуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.
Добова захворюваність на коронавірус в Росії наблизилась до абсолютного максимуму
Джерело: Интерфакс
У Росії за минулу добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19 за весь час пандемії – 968 людей. Всього за добу в Росії підтвердили 29 362 випадки коронавірусу – це майже максимальні показники за всю пандемію, які зафіксували 24 грудня 2020 року, тоді добовий приріст становив 29 935 випадків.
Найбільше смертей від коронавірусу за добу в Москві – 70, у Петербурзі – 61, у Свердловській області – 48.
У Москві за добу зареєстрували стрибок захворюваності з 4 594 у п'ятницю до 6 001 випадку в суботу – це максимальна кількість інфікувань з 9 липня.
У США сплеск небезпечного синдрому після Дельти серед дітей
Джерело: ABC News
В США попередили про збільшення кількості випадків мультисистемного запального синдрому у дітей, який виникає після захворювання штамом коронавірусу Дельта.
Наразі у США зареєстрували 46 підтверджених випадків смерті від MIS-C і 5 217 підтверджених випадків захворюваності MIS-C.
При цьому близько 61% зареєстрованих випадків захворювання відбулися у дітей латиноамериканського походження або чорношкірих. Також наголошується, що найчастіше із захворюванням стикаються діти віком від 6 до 11 років.
Підтвердили нові побічні ефекти від вакцин Johnson & Johnson та AstraZeneca
Джерело: EMA
Комітет з безпеки медикаментів Європейського агентства лікарських засобів (EMA) підтвердив рідкісну ймовірність побічних ефектів вакцин виробництва Johnson & Johnson і AstraZeneca.
Побічні ефекти можливі протягом місяця після вакцинації цими препаратами. Однак регулятор наголосив, що переваги вакцинації перевищують можливі ризики.