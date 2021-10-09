Нові побічні ефекти вакцин, у США сплеск запального синдрому від Дельта: новини про коронавірус

В Україні все ще висока захворюваність на коронавірус. Добовий приріст хворих становить майже 16 тисяч. 15 областей уже не відповідають показникам жовтої карантинної зони. У США сплеск мультисистемного синдрому серед дітей. EMA підтвердив нові побічні реакції на вакцини виробництва Johnson & Johnson і AstraZeneca. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 9 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 15 908 людей. До лікарень госпіталізували 3 571 людину з вираженими симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 250 пацієнтів. Натомість одужали 5 364 людини.

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За добу лабораторії здійснили 106 029 тестувань на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 53 313

методом ІФА – 10 132

експрес-тестами – 42 584

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 529 913 випадки захворювання. Станом на 9 жовтня одужало – 2 287 846 людей. Жертвами коронавірусу стали 58 331 мешканці країни.

Захворюваність на коронавірус в областях:

м. Київ – 863 випадки;

Вінницька область – 243 випадки;

Волинська область – 328 випадків;

Дніпропетровська область – 1291 випадок;

Донецька область – 1080 випадків;

Житомирська область – 622 випадки;

Закарпатська область – 195 випадків;

Запорізька область – 773 випадки;

Івано-Франківська область – 334 випадки;

Київська область – 676 випадків;

Кіровоградська область – 107 випадків;

Луганська область – 480 випадків;

Львівська область – 1177 випадків;

Миколаївська область – 333 випадки;

Одеська область – 1310 випадків;

Полтавська область – 376 випадків;

Рівненська область – 492 випадки;

Сумська область – 702 випадки;

Тернопільська область – 444 випадки;

Харківська область – 974 випадки;

Херсонська область – 709 випадків;

Хмельницька область – 646 випадків;

Черкаська область – 553 випадки;

Чернівецька область – 688 випадків;

Чернігівська область – 512 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Впродовж доби п'ятниці проти коронавірусу вакцинували ще 148 735 людей, зокрема, першу дозу отримали 73 961 людина ще 74 774 людини отримали другу дозу, а відтак завершили вакцинацію.

Протягом доби працювали:

962 мобільні бригади,

3 153 пункти щеплення;

350 центрів вакцинації.

Загалом в Україні уже вакциновано 7 495 413 людей:

з них принаймні одну дозу отримали – 7 495 411 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 083 379 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 13 578 790 щеплень.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

15 областей мають перевищені показники помаранчевої зони

Джерело: МОЗ

Станом на 9 жовтня показники поширення коронавірусної хвороби перевищені у 15 областях. Вони відповідають помаранчевому рівню епідемічної небезпеки. Водночас усі регіони України наразі перебувають у жовтій карантинній зоні.

15 областей мають перевищені показники госпіталізацій

Так, високі показники госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, які відповідають показникам помаранчевої зони, мають області:

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Луганська

Львівська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Чернівецька

Київська

Додамо, що Київська область потрапила у список областей помаранчевого рівня сьогодні вперше. Водночас Одеська область, яка ще вчора була помаранчевою, сьогодні вже відповідає показникам жовтої зони.

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус зафіксували в Чернівецькій, Луганській області, Херсонській, та Харківській областях.

Показники карантинних зон 9 жовтня / Інфографіка МОЗ

Восени ситуація може бути гіршою, ніж навесні, – епідеміолог

Джерело: РБК

В Україні спрогнозували погіршення ситуації з коронавірусом восени, у порівнянні з весною. Щоб уникнути зростання захворюваності, важливе роль відіграватимуть карантинні заходи та темпи вакцинації.

Детально Осіння хвиля коронавірусу може бути сильнішою

Новини про коронавірус у світі 9 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Загалом у світі виявили понад 237 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Від початку пандемії найбільше хворих виявили в США – більш ніж 44 мільйони. Померли від ускладнень коронавірусу щонайменше 712 тисяч американців.

Наступними за кількістю хворих на COVID-19 йдуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.

Добова захворюваність на коронавірус в Росії наблизилась до абсолютного максимуму

Джерело: Интерфакс

У Росії за минулу добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19 за весь час пандемії – 968 людей. Всього за добу в Росії підтвердили 29 362 випадки коронавірусу – це майже максимальні показники за всю пандемію, які зафіксували 24 грудня 2020 року, тоді добовий приріст становив 29 935 випадків.

Найбільше смертей від коронавірусу за добу в Москві – 70, у Петербурзі – 61, у Свердловській області – 48.

У Москві за добу зареєстрували стрибок захворюваності з 4 594 у п'ятницю до 6 001 випадку в суботу – це максимальна кількість інфікувань з 9 липня.

У США сплеск небезпечного синдрому після Дельти серед дітей

Джерело: ABC News

В США попередили про збільшення кількості випадків мультисистемного запального синдрому у дітей, який виникає після захворювання штамом коронавірусу Дельта.

Мультисистемний запальний синдром – що це? Мультисистемний запальний синдром (MIS-C) – це рідкісний стан, при якому уражаються різні частини тіла, зокрема серце, легені, нирки, мозок, і шкіру. Також можуть розвиватись запалення очей або органів шлунково-кишкового тракту. Мультисистемний запальний синдром найчастіше з'являється через 4 – 6 тижнів після інфікування COVID-19.

Наразі у США зареєстрували 46 підтверджених випадків смерті від MIS-C і 5 217 підтверджених випадків захворюваності MIS-C.

При цьому близько 61% зареєстрованих випадків захворювання відбулися у дітей латиноамериканського походження або чорношкірих. Також наголошується, що найчастіше із захворюванням стикаються діти віком від 6 до 11 років.

Підтвердили нові побічні ефекти від вакцин Johnson & Johnson та AstraZeneca

Джерело: EMA

Комітет з безпеки медикаментів Європейського агентства лікарських засобів (EMA) підтвердив рідкісну ймовірність побічних ефектів вакцин виробництва Johnson & Johnson і AstraZeneca.

Побічні ефекти можливі протягом місяця після вакцинації цими препаратами. Однак регулятор наголосив, що переваги вакцинації перевищують можливі ризики.

Головне про побічні ефекти

Серед виділених побічних ефектів експерти підтвердили ймовірність виникнення венозної тромбоемболію, а також імунної тромбоцитопенії.

Як розпізнати побічну реакцію