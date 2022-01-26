Нові штами COVID-19 будуть заразніші ніж Омікрон, – ВООЗ

Експерти ВООЗ певні, що збільшення тривалості циркулювання коронавірусу збільшує його спроможність мутувати, а тому наступний штам буде більш заразним, а головне смертоноснішим.

Омікрон не буде останнім варіантом

Про це заявила технічний керівник із напрямку COVID-19 у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) Марія Ван Керкхове.

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Оімкрон не буде останнім варіантом, який ми обговорюватимемо, поява майбутніх варіантів, що викликають стурбованість, дуже реальна,

– заявила Керкхове.

Світовий рекорд захворюваності

За останній тиждень у ВООЗ було подано дані про 21 мільйон заражень Омікроном, що є новим світовим рекордом із щотижневих випадків зараження вірусом. Зокрема, за минулий тиждень 1 людина помирала від коронавірусу кожні 12 секунд.

Водночас немає ніякої впевненості в тому, що вірус продовжуватиме мутувати у м'якіші штами, які викликають у людей легші захворювання, ніж попередні штами.

Немає жодних гарантій. Ми сподіваємось на це, але гарантій немає, і не можна на це розраховувати,

– пояснила вона.

Вчені дослідили,Так, бустерна доза мРНК-вакцини від Pfizer-Biontech підвищила рівень антитіл найбільше – у 152 рази, Astrazeneca – у 90 разів, Janssen – у 77 разів, а CoronaVac – у 12 разів.

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