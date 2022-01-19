Нові штами COVID-19 загрожують досягнутому прогресу вакцинації, – ООН
Джерело:Генасамблея ООН
Нові штами коронавірусу SARS-CoV-2 загрожують досягнутому прогресу вакцинації. Принаймні ті варіанти вірусу, які можуть виникнути у майбутньому.
Деякі варіанти можуть виявити небезпечнішими, ніж інші. Про це заявив глава Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахі.
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Нові варіанти будуть з'являтися, деякі з них можуть бути більш смертельними або здатними обходити дію вакцин. Це загрожує звести нанівець весь прогрес, якого ми досягли за минулі два роки,
– глава Генасамблеї ООН.
Чому коронавірус мутує
Джерело: Healthline
- Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.
- Чим більше копій вірусу створюється, тим більше мутацій виникає. Їхня основна мета – виживання.
- Еволюційно залишаються найсильніші варіанти, які здатні протистояти імунітету та ті, що легше інфікують. Таким чином найсильніші популяції вірусів витісняють слабших.
Темпи вакцинації проти коронавірусу
Джерело: МОЗ
З початку пандемії в Україні зробили 29,5 мільйона щеплень проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 053 123 людини, а обидві – 14 343 487.
Натомість додаткову дозу отримали 10 687 людей, а бустерну – 131 178.Зверніть увагу: Вакцинальна кампанія в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Нині країна отримала 43,6 мільйона вакцин.