Нові штами COVID-19 загрожують досягнутому прогресу вакцинації, – ООН

Нові штами коронавірусу SARS-CoV-2 загрожують досягнутому прогресу вакцинації. Принаймні ті варіанти вірусу, які можуть виникнути у майбутньому.

Деякі варіанти можуть виявити небезпечнішими, ніж інші. Про це заявив глава Генеральної Асамблеї ООН Абдулла Шахі.

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Нові варіанти будуть з'являтися, деякі з них можуть бути більш смертельними або здатними обходити дію вакцин. Це загрожує звести нанівець весь прогрес, якого ми досягли за минулі два роки,

– глава Генасамблеї ООН.

Чому коронавірус мутує

Джерело: Healthline

Коронавірус SARS CoV-2 є РНК-вірусом. Як тільки вірус РНК вступає в контакт з господарем, то починає створювати нові копії себе, які продовжують інфікувати інші клітини.

Чим більше копій вірусу створюється, тим більше мутацій виникає. Їхня основна мета – виживання.

Еволюційно залишаються найсильніші варіанти, які здатні протистояти імунітету та ті, що легше інфікують. Таким чином найсильніші популяції вірусів витісняють слабших.

Темпи вакцинації проти коронавірусу

Джерело: МОЗ

З початку пандемії в Україні зробили 29,5 мільйона щеплень проти COVID-19. Першу дозу отримали 15 053 123 людини, а обидві – 14 343 487.

Натомість додаткову дозу отримали 10 687 людей, а бустерну – 131 178.

Вакцинальна кампанія в Україні стартувала 24 лютого 2021 року. Нині країна отримала 43,6 мільйона вакцин.