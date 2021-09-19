Нові штами коронавірусу краще передаються повітрям: як себе захистити
Джерело:Clinical Infectious Diseases
Науковці з Університету Мериленду (США) виявили, що мутація вірусу SARS-CoV-2 робить його заразнішим – він краще переноситься по повітрю.
Нові штами еволюціонують і швидше передаються повітрям. Перш ніж прийти до такого висновку, вчені вивчили 49 випадків зараження різними штамами COVID-19.
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Згідно з інформацією вчених, при Альфа-штамі коронавірусу кількість вірусної РНК в повітрі, яке видихається збільшується в порівнянні з більш ранніми штамами. Так, інфіковані штамом Альфа видихали в 100 разів більше вірусних частинок, ніж ті пацієнти, які хворіли на початковий варіант коронавірусу з Уханю.
Як захиститися
Це дослідження ще раз підкреслює, що маски та респіратори – важлива складова захисту проти COVID-19. Поки показники вакцинації у світі не стануть вищими, необхідно продовжувати дотримуватись маскового режиму.
Як правильно носити маску
- Перед тим, як одягнути маску, обов'язково треба вимити руки з милом чи обробити їх антисептиком. Не варто торкатися маски руками після того, як одягнули її на обличчя.
- Переконайтеся у цілісності маски, чи немає на ній дефектів і ушкоджень.
- Медична (хірургічна) маска має дві сторони – біла (світла), а інша кольорова. Кольорова сторона – водовідштовхувальна, вона повинна бути назовні. Світла, тобто внутрішня сторона – водопоглинальна. Вона вбирає вологу, яка виділяється внаслідок дихання.
- Якщо маска з обох боків біла, то зовнішня сторона там, де складки спрямовані вниз (де верх, де низ – слід орієнтуватися по пластиковій вставці для щільного прилягання до перенісся).
- Одягати маску потрібно так, щоб вона закривала рот та ніс і щільно прилягала до обличчя.
- Носити одноразову медичну маску можна не більше 2 годин або навіть менше, якщо від кашлю вона стала вологою. Багаторазову у міру забрудненості. Для її дезінфекції достатньо звичайного прання.
- Знімайте маску тримаючи її за резинку.