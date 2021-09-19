Нові штами коронавірусу краще передаються повітрям: як себе захистити

Науковці з Університету Мериленду (США) виявили, що мутація вірусу SARS-CoV-2 робить його заразнішим – він краще переноситься по повітрю.

Нові штами еволюціонують і швидше передаються повітрям. Перш ніж прийти до такого висновку, вчені вивчили 49 випадків зараження різними штамами COVID-19.

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Згідно з інформацією вчених, при Альфа-штамі коронавірусу кількість вірусної РНК в повітрі, яке видихається збільшується в порівнянні з більш ранніми штамами. Так, інфіковані штамом Альфа видихали в 100 разів більше вірусних частинок, ніж ті пацієнти, які хворіли на початковий варіант коронавірусу з Уханю.

Як захиститися

Це дослідження ще раз підкреслює, що маски та респіратори – важлива складова захисту проти COVID-19. Поки показники вакцинації у світі не стануть вищими, необхідно продовжувати дотримуватись маскового режиму.

Як правильно носити маску