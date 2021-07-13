Таку заяву зробив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на місцевому телебаченні. Нові правила набувають чинності від п'ятниці, 16 липня.
Увага У Греції запровадять додаткові обмеження для відвідувачів громадських місць
Нові обмеження
Відтак, для невакцинованих будуть закриті громадські місця в Греції:
- розважальні центри;
- бари;
- кінотеатри;
- театри.
Заклади харчування працюватимуть зі збільшеною, але заздалегідь певною кількістю відвідувачів. Такі обмеження діятимуть до кінця серпня 2021 року.
Всі розважальні заклади протягом літа – як закриті, так і відкриті – будуть працювати тільки з сидячими відвідувачами, і їм не можна буде стояти. Втім, ресторанам буде дозволено накривати більше столів, ніж раніше.
Обов'язкова вакцинація для медперсоналу
Усі медичні працівники та персонал притулків для літніх людей у Греції повинні будуть щепитися від COVID-19. Обов'язкова вакцинація медичного персоналу буде діяти з 1 вересня.
Хто цього не зробить – будуть звільнені. Тому що ті, хто повинен захищати людей, які піддаються найбільшому ризику, не можуть бути імовірними носіями хвороби,
– сказав Міцотакіс.
Постанова уряду передбачає можливість і для вакцинації військовослужбовців. Схожі обмеження діють і у Франції.
Ситуація з коронавірусом у Греції
- За даними статистики, від початку пандемії у Греції зареєстрували понад 440 тисяч випадків захворювання на коронавірус.
- На жаль, від недуги померли понад 12,5 тисяч громадян.
- Видужали – понад 409 тисяч людей.