Таку заяву зробив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс на місцевому телебаченні. Нові правила набувають чинності від п'ятниці, 16 липня.

Увага У Греції запровадять додаткові обмеження для відвідувачів громадських місць

Нові обмеження

Відтак, для невакцинованих будуть закриті громадські місця в Греції:

розважальні центри;

бари;

кінотеатри;

театри.

Заклади харчування працюватимуть зі збільшеною, але заздалегідь певною кількістю відвідувачів. Такі обмеження діятимуть до кінця серпня 2021 року.

Як перевірятимуть дотримання обмежень. Вже від 16 липня запрацює відповідний цифровий додаток, яке легко визначить, вакцинований відвідувач чи ні.

Всі розважальні заклади протягом літа – як закриті, так і відкриті – будуть працювати тільки з сидячими відвідувачами, і їм не можна буде стояти. Втім, ресторанам буде дозволено накривати більше столів, ніж раніше.

Обов'язкова вакцинація для медперсоналу

Усі медичні працівники та персонал притулків для літніх людей у Греції повинні будуть щепитися від COVID-19. Обов'язкова вакцинація медичного персоналу буде діяти з 1 вересня.

Хто цього не зробить – будуть звільнені. Тому що ті, хто повинен захищати людей, які піддаються найбільшому ризику, не можуть бути імовірними носіями хвороби,

– сказав Міцотакіс.

Постанова уряду передбачає можливість і для вакцинації військовослужбовців. Схожі обмеження діють і у Франції.

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