Але в цих препаратах є один нюанс: таблетки потрібно приймати якнайшвидше, як тільки з'являться симптоми.

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Тобто необхідно вчасно пройти тестування й розпочати прийом ліків в дуже короткий термін – протягом п'яти днів.

Зверніть увагу: До найчастіших ознак коронавірусу відносять: кашель, головний біль, жар, втрату смаку або нюху, болі в м'язах і тілі.

Таблетки підходять не всім

Противірусні таблетки підходять не всім, хто має позитивний результат тесту на коронавірус. Препарати від обох компаній призначені для людей з COVID-19 легкого або середнього ступеня тяжкості, які схильні до серйозного перебігу хвороби.

До цієї групи входять люди похилого віку та пацієнти з хронічними захворюваннями, такими як: хвороби серця, рак або діабет.

Кому не можна приймати ці пігулки

Молнупіравір від компанії Merck не можна приймати дітям, оскільки засіб може перешкоджати росту кісток. Він також не рекомендується вагітним жінкам через можливість виникнення вроджених дефектів.

Таблетки Pfizer можна дітям від 12 років, але вони не рекомендуються пацієнтам із тяжкими захворюваннями нирок або печінки.

Що не менш важливо, противірусні таблетки не дозволені для людей, які госпіталізовані з COVID-19.

Коли препарати з'являться в Україні

300 тисяч курсів таблеток проти коронавірусу від компанії Pfizer повинні прибути в Україну в першому кварталі 2022 року. Окрім цього, МОЗ підписало угоду на закупівлю такої ж кількості Молнупіравіру від Merck.

До слова, в інтерв'ю "Суспільному" Ігор Кузін наголосив, що українцям не варто очікувати на диво-препарат, уникаючи вакцинації. Санітарний лікар зауважив, що нехтувати захистом, розраховуючи на ефективне лікування – "дурна ідея". Це як сісти п'яним за кермо, їхати 200 кілометрів за годину, але пристебнутися.

Окрім цього, таблетки від Pfizer досить дорогі, адже їхня ціна за курс становить приблизно 500 доларів. Тож Кузін наголосив, що дешевше буде вакцинуватися.