Таку заяву зробив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус. За його словами, нові види вірусів є щоразу небезпечнішими.

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"У глобальному масштабі у нас утворилася токсична суміш зі слабкого охоплення вакцинацією і дуже низького рівня тестування – рецепт для появи нових, більш небезпечних варіантів", – розповів гендиректор.

Гебреїсус сказав, що країнам потрібно повністю фінансувати глобальну ініціативу ACT Accelerator, яка сприяє справедливому доступу до нових засобів діагностики, лікування та імунізації від COVID-19.

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