Таку заяву зробив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус. За його словами, нові види вірусів є щоразу небезпечнішими.
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"У глобальному масштабі у нас утворилася токсична суміш зі слабкого охоплення вакцинацією і дуже низького рівня тестування – рецепт для появи нових, більш небезпечних варіантів", – розповів гендиректор.
Гебреїсус сказав, що країнам потрібно повністю фінансувати глобальну ініціативу ACT Accelerator, яка сприяє справедливому доступу до нових засобів діагностики, лікування та імунізації від COVID-19.
Новий штам коронавірусу Омікрон: що відомо
- Наприкінці листопада 2021 року ВООЗ заявила про новий штам коронавірусу Омікрон, який виявили у Південній Африці
- Небезпечним є те, що один з генів Омікрон-штаму не виявляє ПЛР-тест.
- У ВООЗ повідомили, що для штаму Омікрон не потрібна нова вакцина. Варто вдосконалювати ті, що вже є.
- ЄС може рекомендувати переглянути правила для туристів через швидке поширення нового вірусу.