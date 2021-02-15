В Україні ще не виявляли людей, інфікованих мутованим коронавірусом. Однак і належних аналізів на території нашої держави робити не можуть.

Про це заявив очільник представництва ВООЗ (Всесвітня організація з охорони здоров'я) в Україні Ярно Хабіхт в ефірі телеканалу ICTV.

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Чи є в Україні мутований коронавірус

"В Україні ще не зустрічалися нові мутації. Але поки тут немає можливості робити відповідні аналізи", – заявив представник ВООЗ.

Щоб зробити ці аналізи, кілька зразків з України доправили центр секвенування ВООЗ, тож "найближчим часом у нас буде відповідь".

До слова, ще 9 лютого український прем'єр Денис Шмигаль попереджав, що нові штами коронавірусу можуть зайти в Україну – але влада готова їм протистояти.



Мутацій коронавірусу вже виявлено чимало, одна з найзначніших – N501Y / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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