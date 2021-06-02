Новим санлікарем став Ігор Кузін

Відомо, що Ігор Кузін досі працював у Центрі Громадського здоров'я, а саме був виконувачем обов'язків гендиректора відомства, на цій посаді він перебував з 2019 року по 2021 рік, а потім став заступником нового очільника ЦГЗ.

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У травні його також обрали заступником голови Європейської мережі Міжнародної асоціації національних інститутів громадського здоров'я (IANPHI).

Ігор Кузін – епідеміолог, спеціаліст у сфері громадського здоров'я, магістр з громадського здоров'я. Спеціалізація – "Організація і управління охороною здоров'я".

Біографія Ігоря Кузіна

Джерело: ЦГЗ

Освіта

У 2007 році закінчив Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, спеціальність "Медико-профілактична справа".

У 2016 році – Варненський медичний університет (Болгарія), магістерська програма з громадського здоров'я.

Професійний досвід