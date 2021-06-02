Новим санлікарем став Ігор Кузін
Відомо, що Ігор Кузін досі працював у Центрі Громадського здоров'я, а саме був виконувачем обов'язків гендиректора відомства, на цій посаді він перебував з 2019 року по 2021 рік, а потім став заступником нового очільника ЦГЗ.
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У травні його також обрали заступником голови Європейської мережі Міжнародної асоціації національних інститутів громадського здоров'я (IANPHI).
Ігор Кузін – епідеміолог, спеціаліст у сфері громадського здоров'я, магістр з громадського здоров'я. Спеціалізація – "Організація і управління охороною здоров'я".
Біографія Ігоря Кузіна
Джерело: ЦГЗ
Освіта
- У 2007 році закінчив Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, спеціальність "Медико-профілактична справа".
- У 2016 році – Варненський медичний університет (Болгарія), магістерська програма з громадського здоров'я.
Професійний досвід
- 2008–2009 – керівник відділу комунальної гігієни Нахімовської районної санітарно-епідеміологічної станції м. Севастополь.
- 2009–2010 – лікар з комунальної гігієни Севастопольської міської санітарно-епідеміологічної станції.
- 2010-2012 – керівник організаційного відділу Севастопольської міської санітарно-епідеміологічної станції.
- 2012 – працівник лабораторії епідеміології парентеральних вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України".