Що відомо про нового санітарного лікаря Ігоря Кузіна

2 червня 2021 , 16:20
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

2 червня Кабінет міністрів України призначив на посаду національного санітарного лікаря Ігоря Кузіна. Рекомендував уряду його очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. Що відомо про нового санлікаря та заступника – розповідаємо далі.

Новим санлікарем став Ігор Кузін

Відомо, що Ігор Кузін досі працював у Центрі Громадського здоров'я, а саме був виконувачем обов'язків гендиректора відомства, на цій посаді він перебував з 2019 року по 2021 рік, а потім став заступником нового очільника ЦГЗ.

Актуально Кабмін призначив двох заступників Ляшка

У травні його також обрали заступником голови Європейської мережі Міжнародної асоціації національних інститутів громадського здоров'я (IANPHI).  

Ігор Кузін – епідеміолог, спеціаліст у сфері громадського здоров'я, магістр з громадського здоров'я. Спеціалізація – "Організація і управління охороною здоров'я".

Біографія Ігоря Кузіна

Джерело: ЦГЗ

Освіта

  • У 2007 році закінчив Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, спеціальність "Медико-профілактична справа".
  • У 2016 році – Варненський медичний університет (Болгарія), магістерська програма з громадського здоров'я.

Професійний досвід

  • 2008–2009 – керівник відділу комунальної гігієни Нахімовської районної санітарно-епідеміологічної станції м. Севастополь.
  • 2009–2010 – лікар з комунальної гігієни Севастопольської міської санітарно-епідеміологічної станції.
  • 2010-2012 – керівник організаційного відділу Севастопольської міської санітарно-епідеміологічної станції.
  • 2012 –  працівник лабораторії епідеміології парентеральних вірусних гепатитів та ВІЛ-інфекції ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України".
Автор: Анастасія Лукашевська