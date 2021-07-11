Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 290 людей, серед них 23 дитини та 7 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу померли 5 людей.
До теми Новини про коронавірус 10 липня: яка вакцина неефективна проти Дельти, ще один штам
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 12 885 осіб,
- методом ІФА – 3 296 осіб,
- експрес-тестами – 9 175 осіб.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- м. Київ – 91 випадок;
- Вінницька область – 2 випадки;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 35 випадків;
- Донецька область – 6 випадків;
- Житомирська область – 12 випадків;
- Закарпатська область – 0 випадків;
- Запорізька область – 12 випадків;
- Івано-Франківська область – 5 випадків;
- Київська область – 24 випадки;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 3 випадки;
- Львівська область – 7 випадків;
- Миколаївська область – 3 випадки;
- Одеська область – 22 випадки;
- Полтавська область – 13 випадків;
- Рівненська область – 2 випадки;
- Сумська область – 5 випадків;
- Тернопільська область – 2 випадки;
- Харківська область – 18 випадків;
- Херсонська область – 10 випадків;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 4 випадки;
- Чернівецька область – 4 випадки;
- Чернігівська область – 1 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Динаміка вакцинації в Україні
Джерело: МОЗ
Всього щеплено 2 298 302 людини, з них отримали 1 дозу – 2 298 300 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 164 676 українців. Загалом проведено 3 462 976 щеплень.
Зокрема, впродовж минулої доби вакциновано 42 308 людей: одну дозу отримали 21 074 людини, повністю імунізовані – 21 234 людини.
Статистика вакцинації станом на 11 липня / Інфографіка МОЗ
Коли Johnson & Johnson з'явиться в Україні
Джерело: 24 канал
В Україні вже зареєстрували вакцину проти коронавірусу від Johnson & Johnson. Попри те, що Україна веде перемовини щодо цієї вакцини, головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що з'явиться тут вона ще не скоро, бо виробництво саме цієї вакцини обмежене, а держзамовлень на неї багато.
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО
Станом на 10 липня у світі зареєстрували понад 186 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4 мільйони хворих. Водночас близько 122 мільйонів пацієнтів одужали.
Продовжують лікування від коронавірусу понад 59 мільйонів людей.
У Бельгії померла жінка, заражена 2 штамами COVID-19 одразу
Джерело: Bloomberg
90-річна бельгійка померла після того, як заразилася двома різними штамами COVID-19 – британським та африканським. Жінка не була вакцинованою проти коронавірусу. Найімовірніше, що заразили її 2 різних людей.
Дослідження про коронавірус
Нове дослідження ефективності CoronaVac
Джерело: Hurriyet Daily News
У Туреччині опублікували проміжні результати третьої фази досліджень китайської вакцини проти коронавірусу – CoronaVac. Препарат показав ефективність на рівні 83,5%.
Результати випробувань CoronaVac:
- Дослідження показало, що вакцина на 100% ефективна проти важких випадків і викликала сильну імунну відповідь.
- У 83,5% випадків дві дози здатні захистити від інфікування коронавірусом.
Pfizer і Moderna може призвести до проблем із серцем
Джерело: ЕМА
У Європейському агентстві лікарських засобів (ЕМА) попередили про побічний ефект від вакцин Pfizer і Moderna. Зокрема, мовиться про проблеми із серцем.
У відомстві кажуть, що частіше цей побічний ефект спостерігали у молодих чоловіків.
Регулятор наводить такі дані:
- зі 177 мільйонів людей, які отримали вакцину Pfizer-BioNTech, міокардит розвинувся у 145 людей, перикардит – у 138;
- на 20 мільйонів щеплених Moderna зареєстровано по 19 випадків першого і другого;
- 5 людей померли. Всі вони були або літніми людьми, або мали супутні захворювання.
Pfizer повідомить про необхідність третьої дози вакцини
Джерело: Washington Post
Корпорація Pfizer найближчим часом, ймовірно, оголосить про необхідність третьої дози препарату від коронавірусу для більш стійкого імунітету. Йдеться про бустерну дозу вакцини, яку рекомендуватимуть робити через 6 місяців після першої.
Попередньо компанія опублікувала звіт про ефективність введення третьої дози – титри антитіл внаслідок ревакцинації зростають в 5 – 10 разів після перших двох уколів.