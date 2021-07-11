Новини про коронавірус 11 липня: проблеми з серцем після вакцинації, нова ефективність CoronaVac

В Україні спад захворюваності на коронавірус, це передусім пов'язано з меншою кількістю проведених тестів на вихідних. Водночас темпи вакцинації в країні залишаються високими. Вчені опублікували нові дані про ефективність китайської вакцини. Pfizer може оголосити про потрібність третьої дози вакцини. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 липня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 290 людей, серед них 23 дитини та 7 медпрацівників. Від ускладнень коронавірусу померли 5 людей.

До теми Новини про коронавірус 10 липня: яка вакцина неефективна проти Дельти, ще один штам

За добу протестовано:

методом ПЛР – 12 885 осіб,

методом ІФА – 3 296 осіб,

експрес-тестами – 9 175 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 241 043 людини. Станом на 11 липня одужало 2 177 293 пацієнти. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 597.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

м. Київ – 91 випадок;

Вінницька область – 2 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 35 випадків;

Донецька область – 6 випадків;

Житомирська область – 12 випадків;

Закарпатська область – 0 випадків;

Запорізька область – 12 випадків;

Івано-Франківська область – 5 випадків;

Київська область – 24 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 3 випадки;

Львівська область – 7 випадків;

Миколаївська область – 3 випадки;

Одеська область – 22 випадки;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область – 5 випадків;

Тернопільська область – 2 випадки;

Харківська область – 18 випадків;

Херсонська область – 10 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 4 випадки;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Динаміка вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

Всього щеплено 2 298 302 людини, з них отримали 1 дозу – 2 298 300 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 164 676 українців. Загалом проведено 3 462 976 щеплень.

Зокрема, впродовж минулої доби вакциновано 42 308 людей: одну дозу отримали 21 074 людини, повністю імунізовані – 21 234 людини.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 790 463 людини.

Статистика вакцинації станом на 11 липня / Інфографіка МОЗ

Коли Johnson & Johnson з'явиться в Україні

Джерело: 24 канал

В Україні вже зареєстрували вакцину проти коронавірусу від Johnson & Johnson. Попри те, що Україна веде перемовини щодо цієї вакцини, головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що з'явиться тут вона ще не скоро, бо виробництво саме цієї вакцини обмежене, а держзамовлень на неї багато.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО

Станом на 10 липня у світі зареєстрували понад 186 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4 мільйони хворих. Водночас близько 122 мільйонів пацієнтів одужали.

Продовжують лікування від коронавірусу понад 59 мільйонів людей.

У Бельгії померла жінка, заражена 2 штамами COVID-19 одразу

Джерело: Bloomberg

90-річна бельгійка померла після того, як заразилася двома різними штамами COVID-19 – британським та африканським. Жінка не була вакцинованою проти коронавірусу. Найімовірніше, що заразили її 2 різних людей.

Дослідження про коронавірус

Нове дослідження ефективності CoronaVac

Джерело: Hurriyet Daily News

У Туреччині опублікували проміжні результати третьої фази досліджень китайської вакцини проти коронавірусу – CoronaVac. Препарат показав ефективність на рівні 83,5%.

Результати випробувань CoronaVac:

Дослідження показало, що вакцина на 100% ефективна проти важких випадків і викликала сильну імунну відповідь.

і викликала сильну імунну відповідь. У 83,5% випадків дві дози здатні захистити від інфікування коронавірусом.

Pfizer і Moderna може призвести до проблем із серцем

Джерело: ЕМА

У Європейському агентстві лікарських засобів (ЕМА) попередили про побічний ефект від вакцин Pfizer і Moderna. Зокрема, мовиться про проблеми із серцем.

У відомстві кажуть, що частіше цей побічний ефект спостерігали у молодих чоловіків.

Разом з тим, Комітет безпеки з питань безпеки (PRAC) наголосив, що міокардит та перикардит можуть виникатипісля вакцинації цими препаратами.

Регулятор наводить такі дані:

зі 177 мільйонів людей, які отримали вакцину Pfizer-​BioNTech, міокардит розвинувся у 145 людей , перикардит – у 138;

людей, які отримали вакцину Pfizer-​BioNTech, міокардит розвинувся у , перикардит – у 138; на 20 мільйонів щеплених Moderna зареєстровано по 19 випадків першого і другого;

щеплених Moderna зареєстровано першого і другого; 5 людей померли. Всі вони були або літніми людьми, або мали супутні захворювання.

Pfizer повідомить про необхідність третьої дози вакцини

Джерело: Washington Post

Корпорація Pfizer найближчим часом, ймовірно, оголосить про необхідність третьої дози препарату від коронавірусу для більш стійкого імунітету. Йдеться про бустерну дозу вакцини, яку рекомендуватимуть робити через 6 місяців після першої.

Попередньо компанія опублікувала звіт про ефективність введення третьої дози – титри антитіл внаслідок ревакцинації зростають в 5 – 10 разів після перших двох уколів.