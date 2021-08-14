Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За попередню добу, 13 серпня, в Україні виявили 1 353 хворих на коронавірус. З них 99 дітей та 33 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 641 людину із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 44 інфікованих – померли.

Днем раніше Захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати

Натомість одужала від цієї недуги – 791 особа. Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 652 141 ПЛР-тестувань. Довідка. За весь час пандемії COVID-19 в Україні коронавірус діагностували у 2 265 217 людей, 2 2 196 589 з яких вже одужали. Натомість померли від ускладнень вірусу 53 238 українців. Кількість захворювань в регіонах за добу: Київ – 198 випадків;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 11 випадків;

Дніпропетровська область – 117 випадків;

Донецька область – 98 випадків;

Житомирська область – 32 випадки;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 77 випадків;

Івано-Франківська область – 45 випадків;

Київська область – 60 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 40 випадків;

Львівська область – 72 випадки;

Миколаївська область – 21 випадок;

Одеська область – 81 випадок;

Полтавська область – 30 випадків;

Рівненська область – 25 випадків;

Сумська область – 33 випадки;

Тернопільська область – 36 випадків;

Харківська область – 138 випадків;

Херсонська область – 52 випадки;

Хмельницька область – 57 випадків;

Черкаська область – 32 випадки;

Чернівецька область – 29 випадків;

Чернігівська область – 31 випадок. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. ​​Україна на 53 місці у світі за кількістю нових випадків COVID-19 За даними статистичного ресурсу Worldometers, станом на 12 серпня за кількістю нових випадків COVID-19 Україна посіла 53 місце у світі та 13 — серед країн Європи.

у світі та 13 — серед країн Європи. Також Україна на 46 місці серед країн світу за загальною кількістю смертей від COVID-19 у перерахунку на 1 млн населення та на 29 — серед європейських країн. Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Дві області не відповідають показникам зеленої зони

Джерело: МОЗ

В Україні станом на 14 серпня у двох регіонах показники не відповідають зеленій зоні карантину. Багато хворих у Тернопільській та Полтавській областях потребують допомоги медиків у лікарнях.

Так, в там спостерігають високу динаміку госпіталізації хворих. У нормі загальна кількість госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

МОЗ готується до нового спалаху COVID-19 в Україні

Джерело: фейсбук Радуцького

Епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня кількість хворих в країні почне відчутно зростати. Як зазначив глава комітету Михайло Радуцький, МОЗ проаналізував попередні хвилі хвороби та провів роботу над помилками. Вже працюють у кількох напрямках.

Більше тут Як МОЗ готується до нової хвилі COVID-19 в Україні: Радуцький назвав ключові етапи

На Одещині чиновники припинили приймати невакцинованих

Джерело: "Думская"

В Одеській області 1 серпня міська рада відмовилась приймати невакцинованих. Місцеві жителі скаржаться, що без документа від сімейного лікаря про вакцинацію або про те, що людина перехворіла, неможливо отримати навіть довідку про склад сім'ї.

Новини про коронавірус в світі

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 205 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,3 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 36 мільйонів людей, щонайменше 619 тисяч – померли.

Половина населення Китаю повністю вакцинована

Джерело: Global Times

Понад половину населення Китаю повністю вакцинували проти COVID -19. Так, щеплення отримали близько 777 мільйонів людей. Разом з тим, загальна кількість випадків зараження на коронавірус всередині країни продовжує зростати протягом останніх трьох тижнів. Втім влада переконує, що ризик масштабного спалаху всередині країни зберігається невеликий.

Цікаво Лише 6% хворих на гепатит знають про свій діагноз, – експертка ЦГЗ

Росію і Китай звинуватили у конспірології через коронавірус

Джерело: Міністерство внутрішньої безпеки США

США звинуватили Росію і Китай через те, що вони могли поширювати фейки про коронавірус. Так, на їхню думку, вони "підігрівали конспірологічні теорії, пов'язані з пандемією". Як мовиться у заяві міністерства, противники США активізували спроби залякати суспільство.

Наприклад, російські, китайські та іранські ЗМІ, пов'язані з урядом, неодноразово посилювали теорії змови щодо походження COVID-19 і ефективності вакцин,

– наголосили у повідомленні.

У Росії, звісно ж, такі закиди називають "нісенітницею".