Новини про коронавірус в Україні 15 серпня

За добу в Україні виявили понад 600 COVID-хворих: зробили замало тестів

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 14 серпня, в Україні виявили 695 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 569 людей з підтвердженим діагнозом або підозрою на наявність коронавірусу. Ще 17 людей померли.

До теми Новини про коронавірус 14 серпня: МОЗ готується до нового спалаху, Росія поширює фейки

Натомість 238 вже одужали, тож їх виписали.

Скільки тестів на коронавірус провели

Зниження добової захворюваності пояснюється зменшенням тестування. Впродовж 14 серпня в Україні провели 30 798 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР –15 456,

методом ІФА – 2 494,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 848.

Від початку пандемії в країні провели 11 667 597 ПЛР-тестувань.

Загальна статистика За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 265 912 хворих на коронавірус. 2 196 827 з них вже одужали, натомість 53 255 – померли.

Статистика нових випадків у регіонах

Київ – 87 випадків;

Вінницька область – 32 випадки;

Волинська область – 8 випадків;

Дніпропетровська область – 58 випадків;

Донецька область – 32 випадки;

Житомирська область – 30 випадків;

Запорізька область – 20 випадків;

Івано-Франківська область – 60 випадків;

Київська область – 42 випадки;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 11 випадків;

Львівська область – 16 випадків;

Миколаївська область – 20 випадків;

Одеська область – 59 випадків;

Полтавська область – 8 випадків;

Рівненська область – 3 випадки;

Сумська область – 6 випадків;

Тернопільська область – 49 випадків;

Харківська область – 53 випадки;

Херсонська область – 32 випадки;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 10 випадків;

Чернівецька область – 34 випадки;

Чернігівська область – 18 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

​

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Чи допустять до роботи невакцинованих вчителів: відповідь Шкарлета

Джерело: ТСН

Вчителів не будуть вакцинувати примусово. А підстав, аби не допускати до роботи працівника без щеплення, немає. За словами Шкарлета, якщо у закладі освіти не назбирається 80% щеплених, то освітній процес відбуватиметься в дистанційному або змішаному режимі. Але якщо така кількість педколективу вакцинується, то навчальний заклад зможе працювати навіть під час локдауну.

Новини про коронавірус у світі 15 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 206 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,3 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 36 мільйонів людей, щонайменше 621 тисяча – померли.

Коронавірус викликав важке ускладнення у затятого курця

Джерело: The Sun

У Лондоні 36-річний пацієнт з коронавірусом потрапив до реанімації через пошкодження легені. Лікарі зробили йому терміновий дренаж. У пацієнта діагностували напружений пневмоторакс, який виникає тоді, коли повітря затримується в плевральній порожнині під тиском. Такий стан може виникати від важкої травми грудної клітки, перелому ребра, внаслідок дайвінгу чи прогулянок на великій висоті. Але нічого з цього з чоловіком не ставалося. Лише в дитинстві він хворів астмою, а впродовж життя був завзятим курцем.