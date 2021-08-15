Новини про коронавірус 15 серпня: чи вакцинуватимуть вчителів примусово, ситуація в Україні

15 серпня 2021 , 16:24
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Джерело:

24 канал

Чи допустять до роботи невакцинованих вчителів. В Україні знизився рівень інфікування коронавірусом. Коронавірус викликав важке ускладнення у затятого курця. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 серпня.

Новини про коронавірус в Україні 15 серпня

За добу в Україні виявили понад 600 COVID-хворих: зробили замало тестів

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 14 серпня, в Україні виявили 695 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 569 людей з підтвердженим діагнозом або підозрою на наявність коронавірусу. Ще 17 людей померли.

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Натомість 238 вже одужали, тож їх виписали.

Скільки тестів на коронавірус провели

Зниження добової захворюваності пояснюється зменшенням тестування. Впродовж 14 серпня в Україні провели 30 798 тестів на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР –15 456,
  • методом ІФА – 2 494,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 848.

Від початку пандемії в країні провели 11 667 597 ПЛР-тестувань.

Загальна статистика

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 2 265 912 хворих на коронавірус. 2 196 827 з них вже одужали, натомість 53 255 – померли.

Статистика нових випадків у регіонах

  • Київ – 87 випадків;
  • Вінницька область – 32 випадки;
  • Волинська область – 8 випадків;
  • Дніпропетровська область – 58 випадків;
  • Донецька область – 32 випадки;
  • Житомирська область – 30 випадків;
  • Запорізька область – 20 випадків;
  • Івано-Франківська область – 60 випадків;
  • Київська область – 42 випадки;
  • Кіровоградська область – 2 випадки;
  • Луганська область – 11 випадків;
  • Львівська область – 16 випадків;
  • Миколаївська область – 20 випадків;
  • Одеська область – 59 випадків;
  • Полтавська область – 8 випадків;
  • Рівненська область – 3 випадки;
  • Сумська область – 6 випадків;
  • Тернопільська область – 49 випадків;
  • Харківська область – 53 випадки;
  • Херсонська область – 32 випадки;
  • Хмельницька область – 5 випадків;
  • Черкаська область – 10 випадків;
  • Чернівецька область – 34 випадки;
  • Чернігівська область – 18 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Чи допустять до роботи невакцинованих вчителів: відповідь Шкарлета

Джерело: ТСН

Вчителів не будуть вакцинувати примусово. А підстав, аби не допускати до роботи працівника без щеплення, немає. За словами Шкарлета, якщо у закладі освіти не назбирається 80% щеплених, то освітній процес відбуватиметься в дистанційному або змішаному режимі. Але якщо така кількість педколективу вакцинується, то навчальний заклад зможе працювати навіть під час локдауну.

Новини про коронавірус у світі 15 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 206 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,3 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 36 мільйонів людей, щонайменше 621 тисяча – померли.

Коронавірус викликав важке ускладнення у затятого курця

Джерело: The Sun

У Лондоні 36-річний пацієнт з коронавірусом потрапив до реанімації через пошкодження легені. Лікарі зробили йому терміновий дренаж. У пацієнта діагностували напружений пневмоторакс, який виникає тоді, коли повітря затримується в плевральній порожнині під тиском. Такий стан може виникати від важкої травми грудної клітки, перелому ребра, внаслідок дайвінгу чи прогулянок на великій висоті. Але нічого з цього з чоловіком не ставалося. Лише в дитинстві він хворів астмою, а впродовж життя був завзятим курцем.

Автор: Анастасія Кушпіт