В Україні коронавірусом інфікувалися близько 4 тисяч людей. Масова вакцинація проти коронавірусу стартувала в Єгипті. Загалом у світі понад 98 мільйонів інфікувались коронавірусом. Дослідники продовжують досліджувати мутації коронавірусу та зробили два важливих відкриття. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 січня.

Новини про коронавірус в Україні 24 січня

Станом на 24 січня в Україні за добу захворіли на коронавірус 3 915 людей. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників. Впродовж доби госпіталізації потребували 2 079 пацієнтів з COVID-19 чи підозрою на хворобу та вираженими симптомами. На жаль, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 83 пацієнти. Натомість одужали – 5 407 хворих.

Днем раніше Новини про коронавірус 23 січня: у світі зросла смертність, небезпека британського штаму

Кількість тестувань: впродовж доби 23 січня українські лабораторії здійснили 23 081 тестування, зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481. Загалом лабораторії МОЗ провели 6 098 095 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусної інфекції.

Коронавірус в областях: добовий приріст хворих

м. Київ – 240 випадків;

Вінницька область – 122 випадки;

Волинська область – 73 випадки;

Дніпропетровська область – 236 випадків;

Донецька область – 110 випадків;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 188 випадків;

Запорізька область – 198 випадків;

Івано-Франківська область – 292 випадки;

Київська область – 242 випадки;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 79 випадків;

Львівська область – 320 випадків;

Миколаївська область – 199 випадків;

Одеська область – 89 випадків;

Полтавська область – 141 випадок;

Рівненська область – 96 випадків;

Сумська область – 118 випадків;

Тернопільська область – 119 випадків;

Харківська область – 118 випадків;

Херсонська область – 104 випадки;

Хмельницька область – 203 випадки;

Черкаська область – 78 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 157 випадків.

Загальна статистика COVID-19

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 мільйон 191 тисяча 812 людей, з них станом на 24 січня одужали 947 514 хворих. Відомо, що від ускладнень хвороби померли 21 тисяча 861 пацієнт з COVID-19.

Важливо! Активних хворих, тобто тих, що продовжують лікуватись від коронавірусу – близько 230 тисяч мешканців України.

Нагадаємо, що з 25 січня в Україні діятиме загальнонаціональний карантин. Обмеження будуть майже такими, як раніше у помаранчевій зоні.

Карантин після локдауну / Інфографіка Кабміну

Коронавірус в Збройних силах України

У Збройних Силах України зафіксували 40-й випадок смерті, спричиненої коронавірусом. Станом на 24 січня на COVID-19 хворіє 768 осіб.

На ізоляції та самоізоляції перебуває 128 людей. Всього за час пандемії коронавірусу одужало 14 439 осіб.

Новини про коронавірус у світі 24 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі виявили більш ніж 98 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Понад 54 мільйони хворих вже одужали, але 2 121 521 пацієнт помер.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 24 995 600;

Індія – 10 654 533;

Бразилія – 8 679 247;

Росія – 3 679 247;

Велика Британія – 3 627 789.

В Єгипті розпочали вакцинацію проти коронавірусу

Сьогодні, 24 січня, в Єгипті стартувала масова вакцинація від коронавірусу. Пріоритетно вакцинуватимуть лікарів та медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19.

Першу партію вакцин Єгипет отримав від китайської фармацевтичної компанії Sinopharm. Тобто наразі вакцину забезпечили для 20% населення, що становить близько 100 мільйонів людей.

Крім того, Єгипет отримає ще 40 мільйонів доз препаратів через альянс вакцин ГАВІ для 20 мільйонів осіб.

У Шрі-Ланці очільниця МОЗ пропагувала шаманський сироп від COVID-19 і захворіла

Міністерка охорони здоров'я Шрі-Ланки Павісра Ваньяраччі пропагувала рослинний сироп, який, нібито, забезпечує імунітет до коронавірусу, а згодом отримала позитивний результат на COVID-19.

Ці "ліки" виготовляє місцевий знахар. Він заявив, що рецепт зілля начебто побачив у пророчому видінні. До складу сиропу входять мед і мускатний горіх.

Дослідження коронавірусу

Оцінили ефективність вакцин проти мутованих версій коронавірусу

Вчені перевірили ефективність вакцин Moderna і Pfizer проти нових штамів коронавірусу – обидві показали зниження рівня антитіл. Зниження імунної відповіді зафіксували, зокрема до штаму N501Y, який поки вважають найбільш заразним.

Відтак, вчені з Рокфеллерівського університету прийшли висновку, що вакцини, швидше за все, доведеться оновлювати у міру поширення варіантів з мутаціями.

Важливі висновки: У всіх добровольців рівень був еквівалентний рівню антитіл людей, які перехворіли на COVID-19.

Однак інші антитіла були лише на третину ефективними для нейтралізації мутованого SARS-CoV-2.

Це лякає: чому нові штами коронавірусу поширюються швидше

Вчені запропонували пояснення того факту, що деякі штами коронавірусу швидше поширюються планетою. Один з найнебезпечніших штамів SARS-CoV-2 скоро "вдарить" по декількох країнах світу.

За словами Отто, епідеміологи вже вважають B.1.1.7 різновидом коронавірусу, який здатен до швидшого поширення, ніж інші відомі штами коронавірусу. Тож, ймовірно, мутація здатна поширюватися на 40−80% швидше, ніж інші.

Важливо! Для таких країн, як США і Канада, де коронавірус і так поширюється страшними темпами, поява B.1.1.7 становить ще більшу кількість випадків зараження.



Головне про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу