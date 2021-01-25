Новини про коронавірус 24 січня: Степанов про ефект локдауну, протести проти карантину у Європі

В Україні коронавірусом інфікувалися близько 4 тисяч людей. Загалом у світі понад 98 мільйонів осіб заразились COVID-19. Степанов розповів про ефект локдауну. У Франції знову готуються до жорсткого карантину. У Грузії та Нідерландах протестували проти обмежень. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 24 січня.

Новини про коронавірус в Україні 24 січня

Станом на 24 січня в Україні за добу захворіли на коронавірус 3 915 людей. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників. Впродовж доби госпіталізації потребували 2 079 пацієнтів з COVID-19 чи підозрою на хворобу та вираженими симптомами. На жаль, від ускладнень коронавірусної хвороби померли 83 пацієнти. Натомість одужали – 5 407 хворих.

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Кількість тестувань: впродовж доби 23 січня українські лабораторії здійснили 23 081 тестування, зокрема методом ПЛР – 17 600, методом ІФА – 5 481. Загалом лабораторії МОЗ провели 6 098 095 ПЛР-тестувань на виявлення коронавірусної інфекції.

Коронавірус в областях: добовий приріст хворих

м. Київ – 240 випадків;

Вінницька область – 122 випадки;

Волинська область – 73 випадки;

Дніпропетровська область – 236 випадків;

Донецька область – 110 випадків;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 188 випадків;

Запорізька область – 198 випадків;

Івано-Франківська область – 292 випадки;

Київська область – 242 випадки;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 79 випадків;

Львівська область – 320 випадків;

Миколаївська область – 199 випадків;

Одеська область – 89 випадків;

Полтавська область – 141 випадок;

Рівненська область – 96 випадків;

Сумська область – 118 випадків;

Тернопільська область – 119 випадків;

Харківська область – 118 випадків;

Херсонська область – 104 випадки;

Хмельницька область – 203 випадки;

Черкаська область – 78 випадків;

Чернівецька область – 186 випадків;

Чернігівська область – 157 випадків.

Загальна статистика COVID-19

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 мільйон 191 тисяча 812 людей, з них станом на 24 січня одужали 947 514 хворих. Відомо, що від ускладнень хвороби померли 21 тисяча 861 пацієнт з COVID-19.

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Активних хворих, тобто тих, що продовжують лікуватись від коронавірусу – близько 230 тисяч мешканців України.

Нагадаємо, що з 25 січня в Україні діятиме загальнонаціональний карантин. Обмеження будуть майже такими, як раніше у помаранчевій зоні.

Карантин після локдауну / Інфографіка Кабміну

Коронавірус в Збройних силах України

У Збройних Силах України зафіксували 40-й випадок смерті, спричиненої коронавірусом. Станом на 24 січня на COVID-19 хворіє 768 осіб.

На ізоляції та самоізоляції перебуває 128 людей. Всього за час пандемії коронавірусу одужало 14 439 осіб.

За час локдауну в Україні оштрафували майже 18 тисяч порушників

За недотримання карантинних умов в Україні, зокрема і за відсутність маски, віднедавна почали штрафувати. Правоохоронці за час локдауну покарали майже 18 тисяч осіб. Загалом карали як водіїв громадського транспорту, так і суб'єктів господарювання.

Отже, штрафи виписали майже 9 тисячам водіям транспортних засобів. Вони порушували обмежувальні заходи, хоч і намагались "обходити" правила.

Водночас за карантин виявили і майже 9 тисяч порушень у роботі суб'єктів господарювання. Мовиться про такі сфери обслуговування як розважальні заклади, торгово-розважальні центри, ринки, фітнес-центри, басейни, спортивні зали.

Ще одна вакцина від COVID-19 може з'явити в Україні вже в лютому

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вже у лютому 2021 року Україна може отримати нову вакцину від коронавірусу. Невдовзі мають підписати ще один контракт. Втім, від якого саме поставника, він не сказав.

Зараз відомо, що Україна розраховує на 700 тисяч доз вакцин від компанії Sinovac і ще 210 тисяч від Pfizer. Їх постачатимуть в межах механізму COVAX. Крім цього, нещодавно в Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить використання 5 вакцин. Окрім вищеперечислених, також мовиться про Moderna, Sinopharm і AstraZeneca.

Степанов про ефект локдауну

24 січня в Україні останній день жорсткого карантину. Далі країна житиме за обмеженнями помаранчевої зони. За словами глави МОЗ Максима Степанова, локдаун значно зняв навантаження з медиків та стабілізував ситуацію з COVID-19.

Спільно нам вдалося стабілізувати ситуацію й розвантажити нашу медичну систему та медпрацівників,

– наголосив глава МОЗ.

Щодо повернення до зонування України під час карантину, то чи будуть робити це, заявив Степанов, буде відомо через кілька тижнів. Усе залежатиме від епідеміологічної ситуації.

В Україні новий локдаун запроваджувати поки не планують

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, поки уряд не планує навесні запроваджувати ще одні жорсткі карантинні обмеження. Як зауважив він, стратегія міністерства полягала в тому, що зараз країна повертається до режиму, який був до 8 січня.

А дати з 8 по 24 січня в Кабміні вибирали, виходячи з найменшої активності в економіці. Також вплинув і прогноз МОЗ щодо захворюваності на коронавірус.

Щодо наступного зимового періоду, то має діяти адаптивний карантин. Протягом 7 – 10 днів у МОЗ подивляться, як змінюється ситуація у регіонах. І якщо не буде погіршеня, почне діяти такий режим.

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Новини про коронавірус у світі 24 січня

Згідно з даними РНБО України, від початку пандемії у світі виявили більш ніж 99 мільйонів випадків зараження коронавірусом. Майже 55 мільйонів хворих уже одужали, але 2 128 072 пацієнти померли.

Країни з найбільшою кількістю хворих на COVID-19

США – 25 124 948;

Індія – 10 654 533;

Бразилія –8 844 577;

Росія – 3 679 247;

Велика Британія – 3 657 857.

Франції загрожує третій локдаун

Уряд Франції має намір оголосити третій за рахунком локдаун та ввести чергові обмеження. Це пов’язано зі стрімким поширенням у країні "британського" та "африканського" штамів коронавірусу.

Рішення щодо цього мають ухвалити найближчими днями. Як очікується, президент Еммануель Макрон виступить з заявою про локдаун 27 січня – одразу після засідання Ради оборони.

Що відомо про коронавірус у Франції?

Станом на 24 січня кількість хворих на COVID-19 у Франції перевищила 3 мільйони осіб. Від хвороби померли 73 018 інфікованих, водночас одужали 222 тисячі осіб. З 24 січня при в'їзді у Францію необхідно надати негативний тест на коронавірус.

COVID-19 повернувся у Нову Зеландію

Нова Зеландія повідомила про свій перший випадок COVID-19 за останні 2 місяці. Захворіла жінка, яка нещодавно повернулась з Європи. Поки медики оптимістично налаштовані, адже ознак поширення недуги наразі немає.

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Ізраїль закриє аеропорт Бен-Гуріон

Уряд Ізраїлю у ніч на 26 січня закриє міжнародний аеропорт Бен-Гуріон для усіх рейсів. У такий спосіб хочуть мінімізувати ризик поширення у країні мутованого різновиду коронавірусу. Летовище не працюватиме, щонайменше, до кінця локдауну – 31 січня.

В Єгипті розпочали вакцинацію проти коронавірусу

Сьогодні, 24 січня, в Єгипті стартувала масова вакцинація від коронавірусу. Пріоритетно вакцинуватимуть лікарів та медичних працівників, які працюють з хворими на COVID-19.

Першу партію вакцин Єгипет отримав від китайської фармацевтичної компанії Sinopharm. Тобто наразі вакцину забезпечили для 20% населення, що становить близько 100 мільйонів людей.

Крім того, Єгипет отримає ще 40 мільйонів доз препаратів через альянс вакцин ГАВІ для 20 мільйонів осіб.

У Шрі-Ланці очільниця МОЗ пропагувала шаманський сироп від COVID-19 і захворіла

Міністерка охорони здоров'я Шрі-Ланки Павісра Ваньяраччі пропагувала рослинний сироп, який, нібито, забезпечує імунітет до коронавірусу, а згодом отримала позитивний результат на COVID-19.

Ці "ліки" виготовляє місцевий знахар. Він заявив, що рецепт зілля начебто побачив у пророчому видінні. До складу сиропу входять мед і мускатний горіх.

Протести проти карантину в Грузії та Нідерландах

Акції протесту проти карантинних обмежень прокотились Грузією та Нідерландами.

У Ейндховені акція переросла у заворушення зі спаленими автівками та розбитими вітринами магазинів. Поліції довелось застосувати сльозогінний газ.

У Тбілісі поводили себе значно стриманіше. Акція відбулась біля будівлі уряду у столиці Грузії. Найбільше людей турбують обмеження пов'язані з громадським транспортом.

Дослідження коронавірусу

Оцінили ефективність вакцин проти мутованих версій коронавірусу

Вчені перевірили ефективність вакцин Moderna і Pfizer проти нових штамів коронавірусу – обидві показали зниження рівня антитіл. Зниження імунної відповіді зафіксували, зокрема до штаму N501Y, який поки вважають найбільш заразним.

Відтак, вчені з Рокфеллерівського університету прийшли висновку, що вакцини, швидше за все, доведеться оновлювати у міру поширення варіантів з мутаціями.

Важливі висновки:

У всіх добровольців рівень був еквівалентний рівню антитіл людей, які перехворіли на COVID-19.

Однак інші антитіла були лише на третину ефективними для нейтралізації мутованого SARS-CoV-2.

Це лякає: чому нові штами коронавірусу поширюються швидше

Вчені запропонували пояснення того факту, що деякі штами коронавірусу швидше поширюються планетою. Один з найнебезпечніших штамів SARS-CoV-2 скоро "вдарить" по декількох країнах світу.

За словами Отто, епідеміологи вже вважають B.1.1.7 різновидом коронавірусу, який здатен до швидшого поширення, ніж інші відомі штами коронавірусу. Тож, ймовірно, мутація здатна поширюватися на 40−80% швидше, ніж інші.

Для таких країн, як США і Канада, де коронавірус і так поширюється страшними темпами, поява B.1.1.7 становить ще більшу кількість випадків зараження.



Головне про новий штам коронавірусу / Інфографіка 24 каналу