Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні зареєстрували 377 випадків інфікування коронавірусом, серед хворих 11 дітей та 5 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 460 хворих з симптомами COVID-19, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 10 мешканців країни. Водночас одужали 526 людей.

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Довідка: за весь час пандемії COVID-19 в Україні захворіли 2 237 553 людини. Станом на 4 липня видужали 2 171 182 осіб. Померли внаслідок хвороби 52 470 людей.

Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник

Київ – 126 випадків;

Вінницька область – 3 випадки;

Волинська область – 5 випадків;

Дніпропетровська область – 20 випадків;

Донецька область – 3 випадки;

Житомирська область – 5 випадків;

Закарпатська область – 0 випадків;

Запорізька область – 26 випадків;

Івано-Франківська область – 6 випадків;

Київська область – 31 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 13 випадків;

Миколаївська область – 17 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 3 випадки;

Рівненська область – 1 випадок;

Сумська область –15 випадків;

Тернопільська область – 12 випадків;

Харківська область – 11 випадків;

Херсонська область – 11 випадків;

Хмельницька область – 5 випадків;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 4 випадки;

Чернігівська область – 3 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Динаміка вакцинації станом на 4 липня

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні імунізували проти коронавірусної інфекції 38 857 людей. Зокрема, одну дозу отримали 21 489 людей, дві дози, а від так завершили імунізацію – 17 368 людей.

Станом на 2 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 772 102 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 059 728 людей, з них отримали 1 дозу – 2 059 726 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 841 291 людина, зокрема двоє отримали одну дозу за кордоном. Які вакцини використали Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 631 469,

Cominarity (c-Biontech) – 581 774,

AstraZeneca – 358 908,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Новини про коронавірус в світі

Статистика поширення COVID-19

Станом на 4 липня у світі виявили більш ніж 183 мільйони випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що 3 970 615 хворих померли від ускладнень. Водночас подолали недугу понад 120 мільйонів пацієнтів.

Нині від коронавірусу продовжують лікуватись майже 59 мільйонів людей.

КПП у Лісабоні через вірус та карантин в Індонезії: небезпеки Дельти

Джерело: 24 канал

Під Лісабоном облаштували тимчасовий контрольно-пропускний пункт. Влада перевіряє всіх, хто в'їжджає у португальську столицю, пускають лише осіб, які мешкають там.

Капітан Національної республіканської гвардії Сабіно Сантано заявив, що Нацгвардія закликає громадян дотримуватися запроваджених обмежень, аби мати змогу контролювати поширення COVID-19. Португальська влада обмежила в'їзд до Лісабону та низки інших міст на тлі стрімкого зростання кількості нових інфікувань.

Лише за останню добу в Португалії виявили майже 2,5 тисячі нових випадків. Водночас 70% припадає на інфікування Дельта штамом. Запроваджені обмеження також передбачають комендантську годину з 23:00 до 05:00 ранку.

Дельта штам може спричинити новий локдаун: дивіться відео

В Австралії частину міст вивели з карантину

В Австралії почали поступово виводити міста з локдауну. У червні там теж реєстрували стрімке зростання кількості нових інфікувань на тлі поширення Дельта штаму.

Запроваджений карантин дав свої результати і в низці міст Квінсленду скасували обмеження. Тепер мешканці регіону знову можуть ходити до ресторанів і гуляти на свіжому повітрі. Відновили свою роботу непродуктові магазини. Проте зовсім поруч, у штаті Новий Південний Уельс, поки зберігають карантин. Кількість нових інфікувань там поки не знижується.



У штаті Новий Південний Уельс наразі зберігають карантин / Фото EPA

В Індонезії ситуації з коронавірусом тривожна

Вкрай складна ситуація з коронавірусом в Індонезії. За останню добу там виявили майже 25 тисяч нових інфікувань, 80% – штам Дельта. В лікарнях Джакарти залишилося лише 10% вільних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Часто люди помирають, бо не можуть вчасно отримати медичну допомогу.

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