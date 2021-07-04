Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж доби в Україні зареєстрували 377 випадків інфікування коронавірусом, серед хворих 11 дітей та 5 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 460 хворих з симптомами COVID-19, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 10 мешканців країни. Водночас одужали 526 людей.
Днем раніше Новини про коронавірус 3 липня: смерть після вакцини у Вінниці, вакцинація тварин у США
Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник
- Київ – 126 випадків;
- Вінницька область – 3 випадки;
- Волинська область – 5 випадків;
- Дніпропетровська область – 20 випадків;
- Донецька область – 3 випадки;
- Житомирська область – 5 випадків;
- Закарпатська область – 0 випадків;
- Запорізька область – 26 випадків;
- Івано-Франківська область – 6 випадків;
- Київська область – 31 випадок;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 1 випадок;
- Львівська область – 13 випадків;
- Миколаївська область – 17 випадків;
- Одеська область – 49 випадків;
- Полтавська область – 3 випадки;
- Рівненська область – 1 випадок;
- Сумська область –15 випадків;
- Тернопільська область – 12 випадків;
- Харківська область – 11 випадків;
- Херсонська область – 11 випадків;
- Хмельницька область – 5 випадків;
- Черкаська область – 5 випадків;
- Чернівецька область – 4 випадки;
- Чернігівська область – 3 випадки.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Динаміка вакцинації станом на 4 липня
Джерело: МОЗ
Які вакцини використали
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 631 469,
- Cominarity (c-Biontech) – 581 774,
- AstraZeneca – 358 908,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
У МОЗ розслідують летальний випадок після вакцинації
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що 2 липня зафіксували смерть 47-річного чоловіка. За декілька годин до цього йому зробили щеплення проти COVID-19 препаратом компанії Pfizer.
Летальний випадок наразі розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації/туберкулінодіагностики.
Зверніть увагу! Глава комісії біобезпеки при РНБО Сергій Комісаренко не вважає, що смерть пацієнта пов'язана з американським препаратом. Однак, за його словами, цей випадок приверне увагу світу.
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Новини про коронавірус в світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО України
Станом на 4 липня у світі виявили більш ніж 183 мільйони випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що 3 970 615 хворих померли від ускладнень. Водночас подолали недугу понад 120 мільйонів пацієнтів.
Нині від коронавірусу продовжують лікуватись майже 59 мільйонів людей.
КПП у Лісабоні через вірус та карантин в Індонезії: небезпеки Дельти
Джерело: 24 канал
Під Лісабоном облаштували тимчасовий контрольно-пропускний пункт. Влада перевіряє всіх, хто в'їжджає у португальську столицю, пускають лише осіб, які мешкають там.
Капітан Національної республіканської гвардії Сабіно Сантано заявив, що Нацгвардія закликає громадян дотримуватися запроваджених обмежень, аби мати змогу контролювати поширення COVID-19. Португальська влада обмежила в'їзд до Лісабону та низки інших міст на тлі стрімкого зростання кількості нових інфікувань.
Лише за останню добу в Португалії виявили майже 2,5 тисячі нових випадків. Водночас 70% припадає на інфікування Дельта штамом. Запроваджені обмеження також передбачають комендантську годину з 23:00 до 05:00 ранку.
Дельта штам може спричинити новий локдаун: дивіться відео
В Австралії частину міст вивели з карантину
В Австралії почали поступово виводити міста з локдауну. У червні там теж реєстрували стрімке зростання кількості нових інфікувань на тлі поширення Дельта штаму.
Запроваджений карантин дав свої результати і в низці міст Квінсленду скасували обмеження. Тепер мешканці регіону знову можуть ходити до ресторанів і гуляти на свіжому повітрі. Відновили свою роботу непродуктові магазини. Проте зовсім поруч, у штаті Новий Південний Уельс, поки зберігають карантин. Кількість нових інфікувань там поки не знижується.
У штаті Новий Південний Уельс наразі зберігають карантин / Фото EPA
В Індонезії ситуації з коронавірусом тривожна
Вкрай складна ситуація з коронавірусом в Індонезії. За останню добу там виявили майже 25 тисяч нових інфікувань, 80% – штам Дельта. В лікарнях Джакарти залишилося лише 10% вільних ліжок у відділеннях інтенсивної терапії. Часто люди помирають, бо не можуть вчасно отримати медичну допомогу.
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