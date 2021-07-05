Новини про коронавірус 5 липня: ускладнення у дітей, Johnson & Johnson зареєстрували в Україні

В ОАЕ найвищий рівень вакцинації проти COVID-19. В Україні зареєстрували COVID-вакцину від Johnson & Johnson. Через пандемію у дітей у два рази частіше виникає діабет. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 5 липня.

Новини про коронавірус в Україні 5 липня

Статистика захворюваності в країні

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні зареєстрували 244 хворих на коронавірус, серед нових інфікованих 5 дітей. Серед медпрацівників не зареєстрували жодного випадку захворювання.

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До лікарень госпіталізували 333 пацієнти з симптомами, які потребували медичного нагляду. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 14 пацієнтів. Натомість видужали – 419 людей.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 9 889 осіб,

методом ІФА – 1 712 осіб,

експрес-тестами – 5 750 осіб.

Статистика коронавірусу в областях України: добовий показник

Київ – 101 випадок;

Вінницька область – 11 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 7 випадків;

Донецька область – 3 випадки;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 5 випадків;

Івано-Франківська область – 4 випадки;

Київська область – 15 випадків;

Кіровоградська область – 1 випадок;

Луганська область – 2 випадки;

Львівська область – 6 випадків;

Миколаївська область – 10 випадків;

Одеська область – 16 випадків;

Полтавська область – 7 випадків;

Рівненська область – 2 випадки;

Сумська область –10 випадків;

Тернопільська область – 5 випадків;

Харківська область – 7 випадків;

Херсонська область – 3 випадки;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 5 випадків;

Чернівецька область – 2 випадки;

Чернігівська область – 0 випадків.

від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 237 823 випадки захворювання. Станом на 5 липня одужали 2 171 601 людина. Втім, жертвами коронавірусу в країні стали 52 484 людини.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Україні зареєстрували COVID-вакцину від Johnson & Johnson: потрібна всього одна доза

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19 для екстреного медичного застосування.

Понад 850 тисяч українців отримали дві дози вакцини, – МОЗ

Джерело: МОЗ

За минулу добу 4 липня в Україні проти коронавірусу вакцинували 24 363 людини. Першу дозу препарату отримали 15 260 людей, 9 103 – другу.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 074 988 людей:

з них отримали 1 дозу – 2 074 986 людей,

повністю імунізовані та отримали 2 дози – 850 394 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).



Відомі вакцини проти коронавірусу: порівняння / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 5 липня

Статистика поширення COVID-19

Станом на ранок 5 липня у світі виявили більш ніж 183,7 мільйонів випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що 3 975 636 хворих померли від ускладнень. Водночас подолав недугу майже 120 мільйонів пацієнтів.

Нині від коронавірусу продовжують лікуватись майже 58 мільйонів людей.

В ОАЕ найвищий рівень вакцинації проти COVID-19: понад 70%

Джерело: Bloomberg

Об'єднані Арабські Емірати стали "найбільш вакцинованою" країною у світі – другу дозу вакцини проти COVID-19 отримали уже 72,1% населення.

В Італії медики судяться проти обов'язкової COVID-вакцинації

Джерело: The Local

В Італії медичні працівники подали судовий позов, щоб оскаржити обов'язкову вакцинацію проти COVID-19. Суд розгляне справу 14 липня. Позов подали 300 лікарів, вони кажуть, що це не битва противників вакцинації, а битва за демократію.

Нагадаємо, що у квітні Італія прийняла закон, що зобов'язував усіх, хто працює на державних або приватних посадах у галузі охорони здоров'я, зокрема в аптеках та лікарських кабінетах, робити щеплення проти коронавірусу. Інакше їх відсторонять від роботи без збереження заробітної плати, якщо роботодавець не може призначити їх на іншу посаду.

Через пандемію у дітей у два рази частіше виникає діабет

Джерела: WBRC

Вчені визнали, що небезпека коронавірусу для дітей була сильно недооцінена: вони заражаються набагато частіше, ніж вважалося раніше, при цьому COVID-19 може викликати серйозні ускладнення. На жаль, безпосереднє інфікування не єдиний несприятливий фактор пандемії.