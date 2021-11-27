Новий африканський штам коронавірусу Омікрон уже в Чехії

В Чехії лабораторно підтвердили перший випадок інфікування новим варіантом коронавірусу – африканським штамом, який отримав назву Омікрон. Захворювання підтвердити у чешки, яка повернулася з Намібії. Водночас попередньо були дані, що жінка повернулася з Єгипту.

Зразок інфікованої жінки перевірять втретє

Наразі в лабораторії провели два секвенційні тести, зразки відправили до празької лабораторії, де проведуть належну оцінку результатів.

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Одна з лабораторій секвенування в Чеській Республіці перевіряє можливу появу на території нашої держави позитивного зразка омікронного варіанту,

– підтвердила речниця Державного інституту громадського здоров'я Чехії Штепанка Чехова.

За словами речниці, щодо жінки, у якої виявили позитивний зразок, проводять відповідні протиепідемічні заходи, щоб запобігти ймовірне поширення інфекції в країні.

Коротко про новий штам Омікрон

Поки що про новий штам коронавірусу відомо небагато. Вчені кажуть, що тип B.1.1.529 несе велику кількість мутацій у своєму спайковому білку, який відіграє ключову роль у проникненні вірусу в клітини організму.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) висловили занепокоєння через цей варіант вірусу. В організації також повідомили, що деякі гени нового штаму може не виявляти ПЛР-тест і це значно ускладнює дослідження.

Новий штам коронавірусу ідентифікували у Південній Африці 23 листопада.

Велика Британія та Ізраїль вирішили обмежити поїздки для туристів з низки африканських країн. Слідом за ними це зробила і Німеччина. Згодом Євросоюз припинив авіасполучення з Південною Африкою.

Відомо, що штам попередньо зареєстрували в межах ЄС, зокрема його виявили в Бельгії в чоловіка, який повернувся з Єгипту.

Варто знати Має надзвичайну кількість мутацій: що наразі відомо про новий штам коронавірусу