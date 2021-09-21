Він набагато точніше визначає максимально можливі терміни прояву перших симптомів хвороби. Хоча раніше, отримавши універсальний 5-річний прогноз, одні пацієнти могли зіткнутися з хворобою майже відразу, інші – прожити в тривожному очікуванні 20 років.

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Новий алгоритм

Так, ПЕТ-сканування дозволяє визначити концентрацію токсичних скупчень білків в головному мозку, які вважаються основною причиною і ознакою нейродегенерації.

Нова шкала оцінки рівня амілоїдів дозволяє набагато точніше визначити період, коли настануть перші когнітивні зміни. Для отримання результатів потрібно:

виконати одну томографію;

знати вік людини.

Як вдається визначити розвиток хвороби

При розробці методу, вчені аналізували сотні знімків учасників в різні періоди життя, а також зразки тканин людей, які померли від деменції. Ці дані дозволили охарактеризувати ступінь змін в головному мозку з різницею в кілька років і зіставити дані з відсутністю або проявом хвороби.

В результаті – вдалося визначити так званий переломний момент в стані, за яким можна визначити, скільки часу залишилось до прояву перших симптомів.

Це може статися в 50 років або у 80 років, а може – і ніколи. Однак це досягнення дозволяє з'ясувати високі ризики, які найбільш ймовірно призводять до недоумства,

– пояснили вчені.

Важливо те, що тестування можна проводити на будь-якому етапі. Оцінюючи кількість білкових агрегацій, можна оцінити, чи пройшла людина цей "переломний момент" або визначити, коли він настане. Тоді ж можна дати прогноз щодо термінів прояву перших симптомів – втрати пам'яті, дезорієнтації в просторі і інших.

Довідка. Зазвичай в молодшому віці "переломний момент" настає значно пізніше, ніж, наприклад, у людей після 80 років. Це пояснюється когнітивними резервами пацієнтів. У першому випадку, коли вік людини становить приблизно 50 років, термін до розвитку симптомів може досягати 20 років, а в другому – менш як 10.

Це означає, що впровадження нового алгоритму в клінічну практику буде однаково ефективним інструментом для діагностики всіх людей, а лікарям допоможе персоналізувати підхід до кожної людини.

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