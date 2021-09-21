Він набагато точніше визначає максимально можливі терміни прояву перших симптомів хвороби. Хоча раніше, отримавши універсальний 5-річний прогноз, одні пацієнти могли зіткнутися з хворобою майже відразу, інші – прожити в тривожному очікуванні 20 років.
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Новий алгоритм
Так, ПЕТ-сканування дозволяє визначити концентрацію токсичних скупчень білків в головному мозку, які вважаються основною причиною і ознакою нейродегенерації.
Нова шкала оцінки рівня амілоїдів дозволяє набагато точніше визначити період, коли настануть перші когнітивні зміни. Для отримання результатів потрібно:
- виконати одну томографію;
- знати вік людини.
Як вдається визначити розвиток хвороби
При розробці методу, вчені аналізували сотні знімків учасників в різні періоди життя, а також зразки тканин людей, які померли від деменції. Ці дані дозволили охарактеризувати ступінь змін в головному мозку з різницею в кілька років і зіставити дані з відсутністю або проявом хвороби.
В результаті – вдалося визначити так званий переломний момент в стані, за яким можна визначити, скільки часу залишилось до прояву перших симптомів.
Це може статися в 50 років або у 80 років, а може – і ніколи. Однак це досягнення дозволяє з'ясувати високі ризики, які найбільш ймовірно призводять до недоумства,
– пояснили вчені.
Важливо те, що тестування можна проводити на будь-якому етапі. Оцінюючи кількість білкових агрегацій, можна оцінити, чи пройшла людина цей "переломний момент" або визначити, коли він настане. Тоді ж можна дати прогноз щодо термінів прояву перших симптомів – втрати пам'яті, дезорієнтації в просторі і інших.
Це означає, що впровадження нового алгоритму в клінічну практику буде однаково ефективним інструментом для діагностики всіх людей, а лікарям допоможе персоналізувати підхід до кожної людини.
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