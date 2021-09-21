Новий алгоритм точно визначає ризики деменції по томографії мозку

Позитрон-емісійну томографію (ПЕТ) головного мозку вже давно застосовують для оцінки ризиків розвитку хвороби Альцгеймера, проте досі лікарі могли повідомити пацієнтові тільки дуже узагальнені прогнози. Новий алгоритм повинен це змінити.

Він набагато точніше визначає максимально можливі терміни прояву перших симптомів хвороби. Хоча раніше, отримавши універсальний 5-річний прогноз, одні пацієнти могли зіткнутися з хворобою майже відразу, інші – прожити в тривожному очікуванні 20 років.

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Новий алгоритм

Так, ПЕТ-сканування дозволяє визначити концентрацію токсичних скупчень білків в головному мозку, які вважаються основною причиною і ознакою нейродегенерації.

Нова шкала оцінки рівня амілоїдів дозволяє набагато точніше визначити період, коли настануть перші когнітивні зміни. Для отримання результатів потрібно:

виконати одну томографію;

знати вік людини.

Як вдається визначити розвиток хвороби

При розробці методу, вчені аналізували сотні знімків учасників в різні періоди життя, а також зразки тканин людей, які померли від деменції. Ці дані дозволили охарактеризувати ступінь змін в головному мозку з різницею в кілька років і зіставити дані з відсутністю або проявом хвороби.

В результаті – вдалося визначити так званий переломний момент в стані, за яким можна визначити, скільки часу залишилось до прояву перших симптомів.

Це може статися в 50 років або у 80 років, а може – і ніколи. Однак це досягнення дозволяє з'ясувати високі ризики, які найбільш ймовірно призводять до недоумства,

– пояснили вчені.

Важливо те, що тестування можна проводити на будь-якому етапі. Оцінюючи кількість білкових агрегацій, можна оцінити, чи пройшла людина цей "переломний момент" або визначити, коли він настане. Тоді ж можна дати прогноз щодо термінів прояву перших симптомів – втрати пам'яті, дезорієнтації в просторі і інших.

Зазвичай в молодшому віці "переломний момент" настає значно пізніше, ніж, наприклад, у людей після 80 років. Це пояснюється когнітивними резервами пацієнтів. У першому випадку, коли вік людини становить приблизно 50 років, термін до розвитку симптомів може досягати 20 років, а в другому – менш як 10.

Це означає, що впровадження нового алгоритму в клінічну практику буде однаково ефективним інструментом для діагностики всіх людей, а лікарям допоможе персоналізувати підхід до кожної людини.

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