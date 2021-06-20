При підозрі на рак мозку лікарі призначають КТ або МРТ, проте більшість пацієнтів проходять обстеження вже після появи неврологічних порушень, коли пухлини вже занадто великі і поширилися метастазами в інші тканини. Японські вчені змогли спростити процес діагностики і зробити його точним навіть на ранніх стадіях хвороби, коли явних ознак раку ще немає.

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Що пропонують вчені

Команда зосередилася на мікроРНК, які секретуються різними клітинами і присутні в біологічних рідинах організму. Досі правильно проаналізувати мікроРНК в сечі було складно, оскільки не було точного обладнання для оцінки їх різновидів і кількості.

Щоб розв'язувати цю проблему вчені розробили новий пристрій, здатний витягувати велику кількість і різноманітність мікроРНК з сечі.

Потім вчені з'ясували, що в сечі пацієнтів з пухлинами мозку дійсно присутні певні мікроРНК в стабільному стані.

В результаті був розроблений точний тест з чутливістю 100% і специфічністю 97%. При цьому результати не залежали від розміру або агресивності пухлини.

Перспектива відкриття

Вчені сподіваються, що новий тест дозволить, в першу чергу, поліпшити ранню діагностику агресивних типів пухлин, зокрема гліобластоми.

Впровадження тесту в клінічну практику зробить обстеження на рак набагато простішим і допоможе збільшити шанси на життя онкопацієнтів.