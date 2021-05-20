Новий COVID-тест діагностує коронавірус всього за секунду в домашніх умовах

Вчені з Університету Флориди й Тайванського національного університету розробили новий вид тесту на коронавірус. Як і в знайомих нам ПЛР-тестах, для діагностики використовується слина.

Новий продукт є картриджною сенсорною системою. Розміщені всередині біосенсорні смужки нагадують вже доступні експрес-тести на рівень глюкози.

До теми Бджіл навчили визначати коронавірус: їм вистачає декількох секунд

Усередині платформи розміщені декілька електродів, один з яких вкритий золотом. Саме до нього прикріплюються антитіла при контакті зразка і платформи.

Як працює новий тест на коронавірус

Для тесту використовується слина, яка миттєво аналізується на тест-смужці й видає числовий результат про кількість вірусного навантаження.

Результат тесту доступний вже через секунду.

Чим вища концентрація вірусного антигену в слині, тим більше число.

Тест показав високу чутливість як для спайкового пептиду SARS-CoV-2, так і для інактивованого вірусу в мінімальних концентраціях.

Окрім того, що цей тест дуже простий для використання в домашніх умовах, тестові смужки можна використовувати повторно. Це дозволить значно заощадити на масовому тестуванні населення.

Автори також повідомили, що таку технологію можна адаптувати для діагностики інших хвороб шляхом зміни типу антитіл, які прикріплюються до поверхні золота.