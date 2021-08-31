Вчені вивели нову технологію CRISPR/Cas: вона буквально розрізає РНК

Нова система CRISPR працює не з ДНК, а з РНК, а також має низку унікальних біологічних властивостей, які були недоступні медицині раніше. У майбутньому застосування цієї технології відкриє нові можливості в генетичних дослідженнях і біотехнологіях.

Автор дослідження Стівен Браунс разом з командою займається дослідженням CRISPR / Cas з 2006 року, регулярно відкриваючи її нові варіанти. Зокрема, CRISPR / Cas9 дозволяє точно редагувати ДНК в клітинах – цей метод викликав справжню революцію у вивченні генетичних захворювань.

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Зокрема, під час пандемії COVID-19 виявилось, що CRISPR / Cas також може бути чудовою альтернативної ПЛР-тестуванню для виявлення SARS-CoV-2.

Тепер вчені виявили нову CRISPR / Cas, яка працює з РНК, а не з ДНК.

Нова система CRISPR / Cas має низку унікальних біологічних властивостей, як ми не бачили раніше,

– зазначив один із авторів дослідження.

Як працює новий метод

В першу чергу, вчені встановили, що в її основі один великий білок, який об'єднує функції 5 маленьких.

Цей білок розрізає РНК вірусу у двох запрограмованих ділянках і тим самим руйнує його РНК.

Крім того, цей білок дуже схожий на той, який бере участь в загибелі клітин людини.

На другому етапі бактерія запускає процес самознищення.

Вірусу потрібна жива бактерія для розмноження і розвитку. Однак самознищення бактерій буквально зупиняє виробництво нових вірусних частинок,

– пояснюють автори.

Перспектива застосування методу

Ще не всі деталі механізму зрозумілі і вчені продовжують дослідження.

Однак, очевидно, що новий білок CRISPR можна буде використовувати в якості точних молекулярних ножиць для розрізання РНК.

Крім того, у системи є потенціал, щоб стати своєрідним перемикачем для активації певних молекул, коли ті будуть необхідні.