Люди з надмірною вагою, а особливо чоловіки, схильні до підвищеного ризику розвитку хронічної хвороби, яка збільшує ймовірність важких переломів.

Новий фактор ризику остеопорозу обов'язково слід враховувати при призначенні профілактичних скринінгів.

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Деталі дослідження

Вчені проаналізували дані майже 11 тисячі людей віком до 60 років, зокрема їх індекс маси тіла та рівень мінеральної щільності кісток.

Раніше вважали, що люди із надмірною масою тіла мають знижений ризик переломів, а тому їм рідше призначають обстеження на остеопороз. Втім, нові дані показали, що кореляція якраз таки зворотна.

Наше дослідження показує, що це залежить від складу м'язової та жирової маси людини, і сама по собі висока маса тіла не є гарантією проти остеопорозу,

– прокоментував співавтор роботи Раджеш Джайн.

Фактори ризику остеопорозу

У всіх учасників і особливозгідно з даними мінеральної щільності кісток. І навпаки, нормальна вага відображала позитивний зв'язок із станом кісток учасників.

Тож, вчені зробили висновок, що лікарі навпаки повинні проводити скринінг на остеопороз у людей з надмірною масою тіла, особливо, якщо є й інші фактори ризику – літній вік, попередні переломи, сімейний анамнез та прийом стероїдних препаратів.