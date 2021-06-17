Новий фактор, від якого залежить тяжкість інсульту і ймовірність ускладнень

Найбільший ризик інсульту і ускладнень після нього є у людей, які регулярно споживають червоне м'ясо та інші продукти тваринного походження. Вчені визначили конкретні біомаркери, які можуть вказувати на ризики і тяжкість інсульту, а також нові терапевтичні цілі для запобігання захворювання і його наслідків.

Дослідники з клініки Клівленда впродовж 10 років вивчали зв'язок мікробіоти кишківника і серцево-судинних захворювань. Зокрема, вони довели, що рівень триметиламіноксиду ТМАО, що утворюється в кишківнику при перетравленні продуктів тваринного походження, дозволяє прогнозувати майбутній ризик серцевого нападу, інсульту і смертності.

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Що нового відкрили вчені

Вперше дослідники знайшли докази того, що кишкові бактерії в цілому і зокрема, через ТМАО можуть впливати на тяжкість інсульту і постінсультні порушення.

Спочатку вони визначили, що у людей з підвищеним ТМАО, було більш значне пошкодження головного мозку, а також моторні та когнітивні порушення після інсульту.

Зміни в дієті, що впливають на рівень ТМАО, тобто споживання меншої кількості червоного м'яса і яєць –позитивно позначалися на стані здоров'я пацієнтів, які пережили інсульт.

Подальші експерименти на моделях мишей показали, що трансплантація мікробіоти для підвищеного вироблення ТМАО була достатньою мірою, щоб спровокувати розвиток важкого інсульту.

Потім вчені з'ясували, що фермент CutC грає ключову роль для виробництва ТМАО. На моделях мишей блокування кодує CutC гена вже показала значний ефект для зниження ваги інсульту.

Націлювання на CutC може стати перспективним інструментом для запобігання інсульту,

– заявив один із дослідників.

Тепер команда вивчає цей варіант лікування, а також користь від корекції раціону для зниження рівня ТМАО з метою профілактики інсульту.