Статистика коронавірусу в Європі

За добу в Європі діагностували 129 тисяч нових випадків коронавірусу, з яких понад 28 тисяч – у Франції.

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На другій позиції за добовим приростом виявилась Велика Британія, що раніше була лідером у Європі за цим показником.

16 серпня у Великій Британії лабораторно підтвердили 26 тисяч 852 нових випадків захворювання.

Третя в Європі за цим показником Росія, де за добу офіційно діагностували 20 тисяч 958 нових інфікувань коронавірусом.

Україна, де за добу 16 серпня лабораторно підтвердили 890 нових випадків коронавірусу, за цим показником на 58-му місці у світі та на 16-му в Європі.

Яка ситуація з COVID-19 у Франції

Франції в суботу, 14 серпня, відбулася вже п'ята масштабна акція протесту поспіль. Люди невдоволені запровадженням з 9 серпня у країні санітарних перепусток – документів, з якими тільки й пускатимуть до ресторанів чи інших громадських закладів.

Загалом у Франції зареєстрували понад 6 мільйонів інфікованих коронавірусом. Близько 112 тисяч хворих стали жертвами пандемії.

Зверніть увагу! З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 208 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,38 мільйона інфікованих. Загалом найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 37 мільйонів людей, щонайменше 623 тисячі, на жаль, померли.