Про це свідчать дані оперштабу в четвер, 26 серпня. Найбільше випадків у Москві – 1 712 хворих та 54 смерті.
Зверніть увагу Кількість хворих на COVID-19 зростає: за добу виявили понад 1 500 нових випадків
Загальна статистика
За добу 25 серпня у країні лише офіційно зареєстрували 19 630 випадків інфікування. З них – 1 446 були без клінічних проявів.
Загалом у Росії за весь час пандемії виявили 6 824 540 випадків коронавірусу. Ще 179 243 особи, на жаль, померли.
Крім цього, в окупованому Росією Криму за добу виявили 331 випадок захворювання на коронавірус. Померли – 16 людей.
У Росії активно росте кількість нових хворих і померлих
У Росії четвертий день поспіль фіксують рекорд смертей від коронавірусу. Пов'язують такі дані із штамом коронавірусу Дельта.
У лікарнях вже не вистачає місць. Тож міста і цілі регіони змушені запроваджувати жорсткі обмеження. У деяких регіонах, зокрема у Москві, вирішили почати обов'язкову вакцинацію.
Наскільки правдиві офіційні цифри?
- Журналісти вважають, що у Росії коронавірусом могли перехворіти у 5 разів більше людей, ніж кажуть офіційні дані.
- Якщо припущення правдиві, то Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії у світі і на першому місці за кількістю хворих на мільйон населення.
- Водночас на сайті Університету Гопкінса Росія посідає там дев'яте місце за кількістю випадків інфікування. У першій п'ятірці – США, Іран, Індія, Бразилія та Велика Британія.