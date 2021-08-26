Новий максимум смертей: у Росії зафіксували понад 800 нових летальних випадків

У Росії знову зафіксували рекордну кількість смертей через коронавірус за весь час від початку пандемії. Кількість летальних випадків за добу зросла до 820.

Про це свідчать дані оперштабу в четвер, 26 серпня. Найбільше випадків у Москві – 1 712 хворих та 54 смерті.

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Загальна статистика

За добу 25 серпня у країні лише офіційно зареєстрували 19 630 випадків інфікування. З них – 1 446 були без клінічних проявів.

Загалом у Росії за весь час пандемії виявили 6 824 540 випадків коронавірусу. Ще 179 243 особи, на жаль, померли.

Попередній максимум – 819 смертей за день – зареєстрували 14 серпня 2021 року. Після цього кількість летальних випадків у країні поступово знижувалася, поки за 24 серпня від коронавірусу не померли 809 осіб.

Крім цього, в окупованому Росією Криму за добу виявили 331 випадок захворювання на коронавірус. Померли – 16 людей.

У Росії активно росте кількість нових хворих і померлих

У Росії четвертий день поспіль фіксують рекорд смертей від коронавірусу. Пов'язують такі дані із штамом коронавірусу Дельта.

У лікарнях вже не вистачає місць. Тож міста і цілі регіони змушені запроваджувати жорсткі обмеження. У деяких регіонах, зокрема у Москві, вирішили почати обов'язкову вакцинацію.

Наскільки правдиві офіційні цифри?

Журналісти вважають, що у Росії коронавірусом могли перехворіти у 5 разів більше людей, ніж кажуть офіційні дані.

Якщо припущення правдиві, то Росія перебуває на третьому місці за загальною кількістю хворих за час пандемії у світі і на першому місці за кількістю хворих на мільйон населення.

Водночас на сайті Університету Гопкінса Росія посідає там дев'яте місце за кількістю випадків інфікування. У першій п'ятірці – США, Іран, Індія, Бразилія та Велика Британія.

Іноземні вакцини не допускають для використання на території країни, а до вітчизняних препаратів у росіян високий рівень недовіри.