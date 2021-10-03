Про це свідчать офіційні дані Росії. Так, за останні 24 години від наслідків захворювання померли 890 осіб.

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Де найбільше смертей

Найбільше летальних випадків виявили у таких регіонах:

у Москві – 65;

Петербурзі – 59;

Свердловській області – 46.

Попередній максимум у Російській Федераці зафіксували напередодні, 1 жовтня – 887 смертей. Крім того, за добу в країні коронавірус діагностували у 25 769 осіб.

Загальна статистика

В Росії вже другий день поспіль реєструють велику кількість хворих на COVID-19 – понад 25 тисяч.

Схожий "підйом" захворюваності спостерігали у липні 2021 року. Він був викликаний Дельта-штамом коронавірусу.

Всього за весь час пандемії в країні виявили понад 7,5 мільйонів випадків захворювання і майже 210 тисяч смертей.

​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу