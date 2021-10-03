Новий максимум за всю пандемію: Росія знову б'є рекорди за кількістю смертей
3 жовтня 2021 , 14:45Читать новость на русском
Джерело:Стопкоронавирус.рф
За минулу добу, 2 жовтня, в Росії зареєстрували новий рекорд смертності серед пацієнтів з коронавірусом. Загалом – майже 900 летальних випадків.
Про це свідчать офіційні дані Росії. Так, за останні 24 години від наслідків захворювання померли 890 осіб.
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Де найбільше смертей
Найбільше летальних випадків виявили у таких регіонах:
- у Москві – 65;
- Петербурзі – 59;
- Свердловській області – 46.
Попередній максимум у Російській Федераці зафіксували напередодні, 1 жовтня – 887 смертей. Крім того, за добу в країні коронавірус діагностували у 25 769 осіб.
Загальна статистика
- В Росії вже другий день поспіль реєструють велику кількість хворих на COVID-19 – понад 25 тисяч.
- Схожий "підйом" захворюваності спостерігали у липні 2021 року. Він був викликаний Дельта-штамом коронавірусу.
- Всього за весь час пандемії в країні виявили понад 7,5 мільйонів випадків захворювання і майже 210 тисяч смертей.